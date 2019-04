Abuelas de Mayo anuncia identificación de la “nieta número 129”

La agrupación puntualizó que el papá de esta mujer sobrevivió y también tiene hermanos. El hallazgo fue comunicado por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este martes la restitución de la identidad de la “nieta 129”, que fue apropiada ilegalmente durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Se trata de una mujer de 42 años que actualmente vive en España, cuyo nombre no ha sido revelado. La agrupación puntualizó que el papá de esta mujer sobrevivió y también tiene hermanos.

El hallazgo fue comunicado en conferencia de prensa por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, en un acto en el que también estuvieron presentes el padre de la mujer, Carlos Solsona, su hermano Marcos y su tío José.

Su madre, Norma Síntora, fue secuestrada en 1977, cuando estaba embarazada de ocho meses. “Me pasé miles de noches sin dormir esperando este momento y quienes me conocen saben que es cierto. Como sabía que podía ser cierto que este momento no llegara, para evitar que me destruyera, me fui poniendo una coraza”, afirmó Solsona.

La asociación presidida por Estela de Carlotto estima que cerca de 500 bebés fueron robados por la dictadura, que además hizo desaparecer a cerca de 18.000 personas, según datos de las organizaciones de derechos humanos.

La última vez que Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de identidad de un bebé robado fue en agosto del año pasado, cuando se presentó la historia de Marcos, el nieto 128, hijo de Rosario del Carmen Ramos, quien fue secuestrada a principios de 1976.