Exposición fotográfica de la Patagonia se exhibe en Santiago de Chile

Se trata de las imágenes que participaron en el 4° Concurso de Fotografía de la Patagonia -organizado por la revista Patagon Journal

Montañas nevadas, glaciares, aguas turquesa y animales salvajes, son parte de lo que muestra “Patagonia en fotos”, una exhibición gratuita de fotografías que fueron tomadas en el sur de Chile y Argentina. Se trata de las imágenes que participaron en el 4° Concurso de Fotografía de la Patagonia -organizado por la revista Patagon Journal- que actualmente son expuestas de forma gratuita en el Espacio Fundación Telefónica, Providencia 127, Santiago de Chile.

El certamen internacional está dirigido a fotógrafos aficionados y profesionales, y cuenta con cinco categorías, todas ellas enfocadas en la Patagonia: Naturaleza, Medio ambiente, Viajes & Cultura, Deportes al Aire Libre y categoría Instagram.

Una novedad de la 4° versión es que para la categoría Medio ambiente se estableció como requisito que las imágenes hayan sido capturadas en los parques nacionales de la Patagonia, “honrando el increíble trabajo que se está realizando para preservar estos lugares salvajes para las generaciones futuras”, según se lee en patagonjournal.com.

“Con el emocionante establecimiento de la Ruta de los Parques de la Patagonia, Chile está tomando un papel de liderazgo a nivel mundial en la conservación de la naturaleza y queremos destacar los increíbles logros que se están llevando a cabo en el sur de este país”, explica Jimmy Langman, editor ejecutivo de Patagon Journal, en la página web espacio.fundaciontelefonica.cl.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por Chris Burkard, un reconocido fotógrafo de California que dirigió el documental “Under an Arctic Sky”; por el argentino Jorge Cavenaze, fotógrafo que lleva más de 30 años desempeñándose en América del Sur; la documentalista Bridget Besaw, premiada por sus fotos en The New York Times, Forbes, Fortune, Time, Newsweek; el fotógrafo chileno Jean Paul de la Harpe, fundador de la revista digital Chile Indómito; y Pablo Valenzuela Vaillant, fotógrafo también chileno, que ha publicado más de una decena de libros de fotografía. “Rodeado de agua”.

La exposición estará disponible hasta el 21 de julio, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 20:00 horas. Fines de semana y festivos estará abierta entre las 11:00 y las 20:00 horas.