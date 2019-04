Guaidó tras el retiro de su inmunidad: “Nada nos va a detener”; líderes piden intervención militar

El presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, reiteró el llamado a las calles que está programado para este sábado 6 de abril en medio de los cortes de luz

María Corina Machado, expresó que es necesaria la pronta activación de artículo 187, que plantea ”el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidió retirar la inmunidad parlamentaria al líder opositor, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y declarado Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien afirmó que nada lo detendrá al asegurar que “no hay que responder a un organismo que no existe”. Líderes opositores esperan que se active un artículo de la constitución que permite a la AN autorizar una intervención militar extranjera en el país.

La ANC, órgano controlado únicamente por el chavismo, decidió retirar la inmunidad parlamentaria a Guaidó luego de la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras declararlo en desacato. Además, se autorizó el juicio penal del líder opositor.

Horas después, y durante una rueda de prensa Guaidó respondió a la medida y dijo que nada lo detendría, agregando que “no hay que responder a un organismo que no existe”.

El presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, reiteró el llamado a las calles que está programado para este sábado 6 de abril en medio de los cortes de luz y la escasez de agua que vive el país.

Tiempo después reaccionó desde su cuenta de Twitter: “Si el régimen se atreve a secuestrarme y dar un golpe de Estado, vamos a actuar con contundencia”. “Ya hemos hablado con Presidentes y Cancilleres del mundo. Los usurpadores no quieren probar la determinación de la comunidad internacional” añadió en otro de sus trinos.

Por su parte, la coordinadora nacional del movimiento opositor Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, expresó que es necesaria la pronta activación de artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana. En él se plantea que corresponde “a la Asamblea Nacional: Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

“Nicolás Maduro y su régimen nos ha declarado la guerra, y efectivamente es un conflicto transnacional de orden criminal”, expresó este miércoles la dirigente política en una rueda de prensa, agregando que lo que ha ocurrido en las últimas horas es la evidencia de lo que están dispuestos a hacer para mantenerse en el poder.

Tras la pista de las fallas eléctricas masivas

La vicepreidenta del gobierno de Maduro, que también encabeza el “Estado Mayor Eléctrico”, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) será “intervenida” para llevar a cabo un proceso de reestructuración y modernización ante las constantes fallas eléctricas ocurridas en el país.

En marzo se registraron 5 apagones masivos que afectaron casi la totalidad del país. El primero de ellos se inició el pasado 7 de marzo y dejó sin servicio eléctrico al país por al menos cinco días.