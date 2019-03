Primer ministra de Nueva Zelandia pidió no se mencione el nombre del terrorista

“Con este acto terrorista buscaba varias cosas, entre ellas notoriedad, por eso nunca me escucharán decir su nombre”, aseguró Ardern

La Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, prometió este martes que el autor de atentado contra dos mezquitas en Christchurch enfrentará “toda la fuerza de la ley” y aseguró que nunca pronunciará su nombre.

“Enfrentará toda la fuerza de la ley en Nueva Zelanda”, declaró Ardern en una sesión extraordinaria del Parlamento, que abrió con el saludo en árabe “salam aleikum” (“que la paz sea contigo”).

Cincuenta fieles fueron asesinados el viernes en el momento del rezo musulmán en Christchurch por un supremacista blanco que difundió en directo las imágenes de su ataque, después de haber publicado un “manifiesto” racista.

“Con este acto terrorista buscaba varias cosas, entre ellas notoriedad, por eso nunca me escucharán decir su nombre”, aseguró Ardern. “Se los ruego: digan los nombres de quienes murieron en lugar del nombre del hombre que causó su muerte”, dijo durante el encuentro en Wellington.

“Es un terrorista. Es un criminal. Es un extremista. Pero, cuando yo hable, no tendrá nombre”. El australiano Brenton Tarrant, de 28 años, fue capturado por la policía y está acusado de asesinato, aunque Ardern aseguró ante el Parlamento que habrá más cargos.

La Primera Ministra prometió una reforma de la legislación sobre armas de Nueva Zelanda que permitió que el autor del ataque comprara de forma legal el armamento que usó en el mismo.

Ardern también anunció una investigación sobre cómo pudo el australiano planificar y llevar a cabo los ataques sin que fuera detectado por los servicios de seguridad. “La persona que cometió estos actos no era de aquí. No fue criada aquí. No encontró su ideología aquí. Pero eso no quiere decir que esas mismas ideas no existan aquí”, añadió.