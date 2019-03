Madres de Tiananmen protestan y exigen respuestas a 30 años de la matanza

En una carta remitida a los medios por ONG Human Rights in China, 127 familiares de los fallecidos reclaman al régimen que reconozca los hechos

La publicación se produce, ”en conmemoración ante el 'Día de Barrer las Tumbas', aunque coincidió también con la jornada final de la Asamblea Nacional Popular Al menos 10.000 personas murieron el 4 de junio de 1989

El colectivo “Madres de Tiananmen”, que agrupa a progenitores de estudiantes muertos el 4 de junio de 1989 por el Ejército chino, exige en una carta abierta “verdad, compensación y depurar responsabilidades” ante el trigésimo aniversario de esa matanza.

En una carta remitida a los medios por la ONG Human Rights in China, 127 familiares de los fallecidos reclaman al régimen comunista que reconozca los hechos, haga pública la verdad y el número de muertos -entre cientos y miles de personas, cifra aún desconocida- y lleve ante los tribunales a los responsables.

La publicación de esta carta se produce, según los firmantes, ”en conmemoración ante el 'Día de Barrer las Tumbas' (el próximo 5 de abril, festividad en la que los chinos visitan a sus seres queridos en los cementerios)”, aunque, al estar suscrita ayer, coincidió también con la jornada final de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino).

De hecho, en el texto, las Madres explican que han enviado cartas abiertas todos los años desde 1995 a estas reuniones anuales y a los mandatarios del país, pero que nunca han “escuchado ni una sola respuesta de las autoridades, como si las cartas fueran piedras lanzadas al mar”. Los líderes políticos, agregan, que “han tratado nuestras reclamaciones con arrogancia, han hecho como si no escucharan y nunca han prestado atención”. ”Todo lo que hemos recibido a cambio de nuestra buena voluntad y sinceridad es un control aún mayor por parte de los agentes de seguridad (...). Casi todos los que han firmado las cartas abiertas han estado viviendo bajo los ojos vigilantes de los órganos políticos y legales del Gobierno“, denuncian.

Según su relato, Beijing les mantiene sujetos a la ”presunción de culpabilidad“, por lo que ”las autoridades envían agentes a hacer guardia delante de nuestras casas y nos prohíben salir o recibir visitas libremente cada vez que un período políticamente sensible se acerca“, como es el caso del trigésimo aniversario de la matanza.

”Nuestros teléfonos están pinchados, nuestros ordenadores están hackeados. A algunos de nosotros incluso les han instalado cámaras de seguridad fuera y dentro de sus casas“, agregan. Las Madres acusan a las autoridades de ”abrir una y otra vez nuestras heridas y frotarlas con sal“, pese a lo que aseguran que ”¡Nunca nos rendiremos, seguiremos perseverando!“.

El colectivo indica que, desde 1995, 55 de sus miembros han fallecido -cinco de ellos, en 2018- y se pregunta si la estrategia del Gobierno es ”mirar hacia otro lado para siempre“ y ”esperar a que los familiares de las víctimas envejezcan y mueran, como si su muerte fuese a borrar el Cuatro de Junio“.

La otra vía que proponen a los líderes del país es ”expresar arrepentimiento por los crímenes pasados del Gobierno, mantener un diálogo sincero con los grupos de víctimas, resolver el Cuatro de Junio mediante procesos legales, publicar la verdad y el número de víctimas de la masacre, compensar a las víctimas y llevar a cabo juicios justos a los responsables de los asesinatos“.

Asimismo, reclaman que el 4 de junio sea un ”día de luto nacional“, que se levanten monumentos y cementerios para las víctimas y que se les dé un funeral de Estado ”para que no se olvide este trauma nacional y no se repita la tragedia“. Pese a que relatan que el dolor nunca se ha ido, los familiares agradecen que ”el mundo no haya olvidado el Cuatro de Junio“: ”Su preocupación nos ha hecho sentir la gloria y el calor de la humanidad“. La extensa misiva se cierra con un mensaje para los fallecidos: ”Han pasado 30 años y todavía tenemos que conseguir justicia para ustedes y permitirlos descansar en paz”.