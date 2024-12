Falklands despliega luminaria en el Museo Histórico con motivo de Navidad

El Museo Histórico de las Islas Falklands ha encendido la luminaria de Navidad, lo cual se ha convertido en un clásico de la fecha en las Islas. Montadas por primera vez en 2017, las noches se han tornado en algo popular y espectacular, y esta edición no ha sido una excepción.

Los preparativos para la iluminación tuvieron que realizarse para aprovechar la visita de los cruceros en plena temporada, pero también con la coordinación bajo Brian Summers, Jonny Sullivan y Big B’s Plant Hire, y se cumplieron en pocos días.

RSK monto la marquesina, Seafish proveyó las lamparitas y Sullivan Shipping el monta carga para la instalación.

El Departamento de Obras Publicas por medio de sus oficinas de Energía y Electricidad se encargó de los cables e inspecciones para que todo estuviera pronto para la noche.

