El Tren Patagónico volverá a circular

El servicio se interrumpió en 2023 en medio de una grave crisis económica

Las autoridades argentinas anunciaron el regreso del servicio ferroviario que une la ciudad de Viedma, a orillas del océano Atlántico, y el resort andino de Bariloche, en la provincia de Río Negro, a partir del 3 de enero con dos frecuencias semanales.

El servicio, gestionado por la Provincia, llevaba más de un año interrumpido. Esta vez incluirá un coche-cine, así como camarotes y un restaurante.

El tren sale de Bariloche los domingos a las 17 y llega a Viedma el lunes a las 11.55. El viaje de vuelta desde Viedma sale los viernes a las 17 y llega a Bariloche los sábados a las 11.55.

El sitio web del Tren Patagónico tiene tarifas diferenciadas para residentes de Río Negro y otros viajeros. Los niños de 0 a 3 años viajan gratis en ambos casos, mientras que el boleto de adulto cuesta AR$ 72.000 (residente) o AR$ 80.000 (no residente), es decir, entre US$ 72 y US$ 80, con descuentos para adultos mayores y niños de 4 a 12 años.

La provincia invirtió AR$ 2.848 millones (alrededor de US$ 2,8 millones) para reacondicionar los vagones, renovar sus interiores, comprar repuestos y mejorar la infraestructura ferroviaria.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la importancia del Tren Patagónico: “El tren nos da identidad y nos integra, uniendo la cordillera con el mar. Somos la única provincia con un ferrocarril estatal y estamos orgullosos de preservar esta historia mientras avanzamos hacia el futuro”.

También señaló la necesidad de diversificar el uso del tren, sobre todo en el transporte de cargas, para generar ingresos que permitan mantener y modernizar el servicio. También anunció negociaciones con el Gobierno nacional para conseguir la cesión de vías en el Alto Valle para establecer servicios de cercanías a lo largo de la línea que beneficien a trabajadores y estudiantes.

Tras la disolución de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos en la década de 1990, Río Negro se hizo cargo del ramal en 1993 fundando Servicios Ferroviarios Patagónicos, que se interrumpió en 2023 debido a la falta de fondos en medio de la escalada del dólar, sumado a un elevado endeudamiento, problemas de seguridad y vías en mal estado.