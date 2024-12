Polémica por declaraciones de Lucía Topolansky sobre falsos testimonios en crímenes de lesa humanidad

El expresidente José 'Pepe' Mujica respaldó las declaraciones que trascendieron de Topolansky, su esposa

La exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, generó una fuerte controversia al afirmar que algunas personas mintieron ante la Justicia en causas que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista para el libro Los indomables, han sido criticadas por víctimas, fiscales y organizaciones de derechos humanos.

“Sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones”, sostuvo Topolansky. Según la exvicepresidenta, un compañero fue presionado para incriminar a un militar, pero se negó a hacerlo.

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica respaldó las declaraciones que trascendieron de Topolansky, su esposa, sobre el avance de las investigaciones judiciales sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, entre 1973 y 1985.

“Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos constan. Sí. No voy a decir que fuera generalizado, pero hubo gente que salió con mucho rencor. Y encontraba que era justo eso por las que pasó. No todos, eh. Pero sé que hubo casos”, afirmó Mujica al programa Fácil Desviarse (FM del Sol)..

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, respondió en diálogo con El País: “En las causas judiciales no se ha constatado en absoluto lo que se ha manifestado. Si alguien tiene conocimiento de un delito, tiene la obligación de denunciarlo”.

Por su parte, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado expresando su “máximo repudio” a las declaraciones, que, según ellos, “socavan la legitimidad de los procesos judiciales y dañan el sistema republicano”. Además, señalaron: “¿A quién favorecen estas afirmaciones? ¿Acaso sirven para cuestionar la credibilidad de las víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron a nuestros familiares?”.

En tanto, el Centro Militar, representado por el abogado Emilio Mikolic, anunció que solicitará la revisión de sentencias basadas en declaraciones de testigos, utilizando las afirmaciones de Topolansky como fundamento.

La polémica reabre viejas heridas en torno a la memoria, la verdad y la justicia en Uruguay, enfrentando nuevamente a sectores que buscan esclarecer el pasado con quienes critican los métodos utilizados para lograrlo.