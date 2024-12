Trump elige a un exitoso médico de Florida para la embajada en Buenos Aires

Cubano de origen, Lamelas se ha deshecho en elogios hacia el presidente argentino Milei

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se pronunció por la nominación de Peter Lamelas para el cargo de embajador en Buenos Aires durante el gobierno que asumirá el 20 de enero de 2025. El médico de origen cubano ya se reunió con el presidente Javier Milei.

“Embajador de los Estados Unidos en Argentina. Peter es un increíble médico, filántropo y hombre de negocios, más conocido por fundar la mayor empresa de atención de urgencias de Florida”, publicó Trump en X. “De niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista e inmigraron legalmente a Estados Unidos, empezando de cero y logrando el sueño americano”, agregó.

“Anteriormente lo nombré para la Junta de Revisión de la Medalla al Valor del Departamento de Justicia, que honra el coraje de los increíbles socorristas de nuestra nación. Ha sido miembro de la Junta de Medicina de Florida y comisionado municipal en Manalapan, Florida. Enhorabuena Peter!”, señaló el líder republicano.

“Señor Presidente, gracias por este increíble honor. El mundo lo ve claro: Estados Unidos ha vuelto porque Donald J. Trump ha vuelto. Bajo su liderazgo, la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes. MAGA”, respondió Lamelas en la misma plataforma social.

Lamelas conoció a Milei durante el viaje del mandatario sudamericano a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida. El nominado, que aún necesita el consentimiento del Senado, se deshizo en elogios hacia Milei días atrás en su cuenta @pldocmd: “Como refugiado cubano que escapó del comunismo, he visto de primera mano la devastación del socialismo. No sólo es ineficiente; es cruel y engañoso. Líderes como Trump y Milei, con su visión sin remordimientos, están rechazando las políticas fracasadas del pasado y construyendo una nueva era de gobierno simplificado y crecimiento - para Argentina, América y las democracias amantes de la libertad en todo el mundo”.

En cuanto a Milei, Lamelas lo describió como “un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala administración. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente.”

Lamelas es el fundador y ex CEO de MD Now Urgent Care, una de las mayores redes de atención urgente de Florida, que creció de 6 clínicas a 42 bajo su liderazgo, convirtiéndose en un modelo de éxito empresarial en la industria de la salud. También formó parte del Consejo de Administración de la Urgent Care Association of America y fue miembro del Consejo de Medicina de Florida, nombrado por el ex gobernador Jeb Bush. Además, ha colaborado con varias organizaciones sin ánimo de lucro en todo el estado.

El futuro diplomático se graduó en Medicina por la East Central University y cursó un MBA en la Nova Southeastern University. Su perfil incluye el asesoramiento en inversiones a través de su asociación con Legacy Ventures, lo que demuestra su capacidad para operar tanto en el ámbito empresarial como en el de las políticas públicas.

Junto a Lamelas, Trump anunció al ex detective de Florida Daniel Newlin, como su candidato a embajador en Colombia. Con 28 años de carrera en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas, Newlin representa un “poderoso defensor de los intereses de EE.UU.” en un país clave para la política exterior estadounidense, argumentó Trump. Trump también eligió al empresario Leandro Rizzuto como representante de Washington ante la Organización de Estados Americanos (OEA).