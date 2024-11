Chile: Monsalve queda en prisión preventiva

Al final del día, Monsalve fue trasladado a la cárcel de Rancagua

El ex subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, quedó este martes en prisión preventiva y fue enviado a la cárcel de Rancagua acusado de violación, tras la audiencia que había sido aplazada desde el viernes.

El fiscal metropolitano Xavier Armendáriz acusó a Monsalve de los delitos de abuso sexual, violación y tentativa de violación en contra de una subalterna cuando aún ejercía su cargo. En este escenario, el juez Mario Cayul invocó la Convención de Belém do Pará y argumentó que el acusado era un peligro para la sociedad. Por ello, ordenó su “ingreso inmediato en prisión pública” y dio a los investigadores 4 meses para concluir el caso.

La vista del martes se celebró en la más estricta confidencialidad, ya que se presentaron nuevos datos, tales como informes forenses que no lograron establecer actividad sexual alguna entre el agresor y su denunciante. También se exigió privacidad para evitar la revictimización de la persona afectada.

Los abogados de Monsalve, María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias insistieron en que no había motivos suficientes para justificar una medida cautelar tan grave. Llevan días recordando que su cliente fue detenido en su domicilio de Viña del Mar y, por lo tanto, no presentaba riesgo de fuga. Pero Armendáriz sostuvo que “no es cierto que Monsalve no recuerde lo ocurrido la noche del 22 de septiembre”.

Durante la jornada del martes, Monsalve se desmayó al conocerse las medidas cautelares contra él. Sus abogados pidieron a Cayul que detuviera la vista hasta que el acusado fuera atendido por personal sanitario y regresara a los pocos minutos.

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código de Procedimiento Penal, dispongo la detención preventiva del imputado señor Monsalve, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, enfatizó el juez Cayul.

El ex subsecretario fue denunciado por una empleada por su conducta impropia la noche del 22 de septiembre, luego de que ambos acudieran a un restaurante peruano en el centro de Santiago y posteriormente al hotel de Monsalve. La denuncia se presentó el 14 de octubre, pero Monsalve no renunció hasta tres días después. Se cree que intentó utilizar el poder de su cargo para ocultar los hechos y desistió tras no conseguirlo. Estas maniobras podrían engrosar los cargos contra Monsalve, pero por el momento no son objeto de las presentes actuaciones.

A última hoora del martes, Monsalve fue trasladado a la cárcel de Rancagua, en la región de O'Higgins, donde se espera que sea alojado en un módulo especial aislado del resto de los internos, por motivos de seguridad. Las autoridades también garantizaron que el centro de detención está equipado con todo lo que Monsalve pueda necesitar en materia de salud.

El caso Monsalve ha mermado fuertemente los índices de aprobación del Presidente Gabriel Boric Font y muchos analistas políticos en Santiago aún se preguntan por qué sigue en su cargo la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien era la superior de Monsalve y de quien se cree que participó en los intentos de encubrimiento.