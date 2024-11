Argentina afloja el cerco a las importaciones ocasionales

Argentina ocupa el tercer lugar entre los países más cerrados del mundo, insistió Adorni

El Gobierno Libertario del Presidente Javier Milei anunció este viernes que los argentinos que deseen importar artículos para consumo personal tendrán un tope más alto libre de aranceles, de hasta 400 dólares, y sólo se les aplicará el impuesto al valor agregado. Además, las compras en el exterior para una posterior exportación ocasional quedarán exentas de cualquier tasa aduanera cuando no superen los 3.000 dólares, frente a los 1.000 actuales. La iniciativa entrará en vigencia el mes próximo, se explicó en Buenos Aires.

“A través de esta medida, todos los argentinos podrán acceder a productos importados a precios más competitivos, especialmente aquellos que no tienen la posibilidad de viajar. Por lo tanto, podrán traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”, señaló un comunicado de Casa Rosada.

Ahora “todos podrán comprar en el exterior aunque no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. A su juicio, era “demoníaco” que quienes no pueden viajar no puedan hacer compras.

“A modo de ejemplo, una chaqueta en el exterior que vale 100 dólares paga 67 dólares de impuestos, con esta medida pagará 21 dólares”, dijo Adorni. Esto es “parte de la normalización del comercio exterior”, señaló también el Portavoz. Estas medidas buscan hacer de “Argentina un país más libre”, prosiguió. También recordó que Argentina ocupa el tercer lugar entre los países “más cerrados” del mundo, “detrás de Sudán y Etiopía”.

Las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten con urgencia para su producción, lo que no impactará en las compras bajo el régimen de correo “puerta a puerta”, cuyas modificaciones se anunciarán en las próximas semanas.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, señaló que ”esto equipara los límites con (otros países de) la región“. También afirmó que esta ampliación de los límites ”beneficiará a las empresas que necesitan repuestos“ y señaló que incluye ”todas las mercaderías, excepto productos frescos y medicamentos”.