Confirman condena de 6 años de prisión contra CFK

CFK fue absuelta de asociación ilícita pero la fiscalía apelará el fallo

Un tribunal federal de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este miércoles por unanimidad la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), declarada culpable en diciembre de 2022 de administración fraudulenta en el llamado caso Vialidad Nacional. También fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. El escándalo involucró numerosas obras públicas en la provincia de Santa Cruz adjudicadas al empresario Lázaro Báez en manejos fraudulentos.

Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña coincidieron en el veredicto, mientras que el juez Gustavo Hornos fue más allá y también votó a favor de agregar los cargos de asociación ilícita, tal como había solicitado la fiscalía, aunque la iniciativa no prosperó.

El miércoles también fueron condenados Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, así como el entonces titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, mientras que se ratificaron las absoluciones del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de otros imputados. En algunos casos se aplicó la prescripción.

El fallo, de unas 1.600 páginas, enumeró numerosas irregularidades en 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período durante el cual empresas vinculadas a Báez terminaron sistemáticamente adjudicatarias de contratos con la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que actuaba por mandato de Vialidad Nacional, también involucrada directamente en algunos de los negociados. El decreto 54/09, firmado por CFK, permitió a Vialidad Nacional financiar directamente estas obras.

La decisión del miércoles no agotó la cadena de apelaciones, ya que aún pueden presentarse recursos ante la Corte Suprema (CSJN). El fiscal Mario Villar anunció que apelaría la absolución de CFK por los cargos de asociación ilícita.

Al enterarse de la noticia, CFK, que estaba en un acto en Moreno, en las afueras de la CABA, aseguró que el fallo estaba vinculado a su género: “Cuando sos mujer todo se te hace 20 veces más difícil. Y si me sancionan por algo, no es sólo por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no soportan discutir con una mujer y no tener razón. Como no pueden darme un puñetazo, hacen las cosas que hacen hoy”, argumentó.

“Da igual lo que pase, chicas. A la vista de lo que han tenido que soportar miles y miles de mujeres en condiciones horrorosas, no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de quien tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Os doy las gracias a todos”, añadió.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei aprovechó la oportunidad para señalar en las redes sociales que ahora “podemos afirmar sin ninguna duda que es culpable de actos de corrupción.”