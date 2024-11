Tres personas imputadas en Buenos Aires en relación con la muerte de Liam Payne

Tres personas han sido detenidas en Argentina en relación con la muerte del músico pop británico Liam Payne. Los fiscales les acusan de varios delitos, entre ellos abandono de persona seguido de muerte, además de suministro y facilitación de estupefacientes.

Estos crímenes conllevan penas de entre 5 y 15 años de cárcel. El artista, de 31 años, murió el pasado 16 de octubre al caer desde un balcón del hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo.

Uno de los detenidos era un conocido íntimo de Payne que le visitaba tres veces al día. También fue detenido el empleado del hotel Ezequiel David Pereyra y el tercero era el presunto narcotraficante Braian Nahuel Paiz. Los tres sospechosos fueron liberados bajo ciertas restricciones a la espera del juicio.

“Se acreditaron 'de manera visible, concreta y contundente' al menos cuatro suministros de estupefacientes por parte de terceros y otras facilitaciones de consumos adictivos por parte de su entorno directo”, que tuvieron como destinatario al ex integrante de One Direction entre el 13 y el 16 de octubre pasado, indicó la Fiscalía.

Según los estudios toxicológicos, “Payne sólo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo prescrito” en las 72 horas anteriores. Todas las lesiones que presentaba el cuerpo de Payne “eran compatibles con las producidas por una caída de altura” mientras que “se descartaron autolesiones de cualquier tipo y/o la intervención física de terceras personas”.

Dado que la víctima no adoptó una postura refleja para protegerse en la caída desde el tercer piso, “se puede inferir que pudo caer en un estado de semi o total inconsciencia.” La autopsia dice que la caída causó “politraumatismos y hemorragias internas y externas”.

El primer detenido, identificado posteriormente como Rogelio “Roger” Nores, asumió el papel de “representante” de Liam en Argentina cuando, en realidad, no lo era. Las autoridades llegaron a estos tres sospechosos tras revisar 800 horas de vídeo de cámaras de seguridad y “decenas de entrevistas”. Además, también se allanaron nueve locales y se incautaron varios teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y un bote de marihuana.

En el momento de estas detenciones, el cuerpo de Payne ya había aterrizado en Inglaterra para los servicios funerarios.

Nores declaró al Daily Mail que “el 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no he hablado con ningún policía ni fiscal”. Además, rechazó las acusaciones de que había abandonado a su amigo mientras se encontraba en una situación por lo demás peligrosa. “Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me marché 40 minutos antes de que ocurriera todo”, declaró Nores. Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui“, afirmó. ”Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir”, añadió.

Según medios locales, el día de su muerte, Payne recibió la visita de dos mujeres que había contratado. Durante el encuentro se consumieron bebidas alcohólicas, pero no se informó del consumo de cocaína.