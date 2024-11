Chile: Monsalve reaparece en Viña del Mar

“Mi silencio se debe al respeto del debido proceso”, argumentó Monsalve

Tras quince días prácticamente en la clandestinidad, el ex subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsavle, reapareció este viernes en Viña del Mar. Fue la primera vez que se lo vio desde que renunció tras las acusaciones de violación en su contra.

“Mi silencio se debe al respeto al debido proceso”, argumentó Monsalve cuando fue visto. “Lo más importante en una situación de esta naturaleza, de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad”, añadió. “Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias deben ser investigadas con independencia de a quién afecten, en este caso, es una denuncia que me afecta a mí pero que debe ser investigada igualmente, con independencia del cargo o rango de la persona y por eso he dimitido de mi cargo”, prosiguió.

“También he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ninguna cuestión, no acostumbro a eludir cuestiones por complejas que sean, mi silencio obedece al respeto al debido proceso”, abundó el médico socialista.

Asimismo, explicó que “hay un equipo de abogados que ustedes conocen que están a cargo de mi defensa, y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleve adelante en los espacios que corresponde”.

Monsalve se esfumó tras renunciar como subsecretario del Interior por una denuncia de violación presentada el 14 de octubre por una funcionaria. Había sido visto por última vez en el Palacio de La Moneda. Después de eso, los medios locales vigilaron su domicilio en Viña del Mar y también una residencia en Concepción, donde está su familia, en una intento por obtener una primicia o también alertar sobre un posible intento de fuga.

Pero de una u otra forma Monsalve logró evitar ser visto. Fue conduciendo el coche de su hija cuando fue detectado por un grupo de periodistas. Tras hablar durante unos 5 minutos, Monsalve subió al vehículo y se alejó a toda velocidad.