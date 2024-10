Elecciones municipales en Brasil: Alcalde de Río reelecto, pero otros tendrán que esperar a la segunda vuelta

Paes fue reelecto el domingo pero Sao Paulo tendrá que esperar a la segunda vuelta del 27 de octubre

Eduardo Paes ha sido reelecto por cuarta vez como alcalde de Río de Janeiro en lo que se consideró un duro golpe electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a su predecesor Jair Bolsonaro. Con el 93,66% de los votos escrutados, Paes, de 54 años, había recogido el 60,26% de los apoyos. El candidato del Partido Social Demócrata (PSD) fue alcalde de Río durante mandatos consecutivos (2009-2017) y volvió en 2020. Paes dedicó su victoria al presidente Lula y al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. “A partir de hoy, se acabaron los conflictos”, dijo.

Bolsonaro, para quien Río de Janeiro había sido su trampolín político, apoyó la candidatura del segundo clasificado, Alexandre Ramagem, quien dirigió bajo su mandato la Agencia Brasileña de Inteligencia entre 2019 y 2022 y permanece investigado por una supuesta trama de espionaje ilegal. El diputado federal Ramagem, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, obtuvo el 30,95% de los votos.

En Foz do Iguaçu -fronteriza con Argentina y Paraguay- ganó el general Joaquim Silva e Luna, del PL, con el 50,14% de los votos. Silva e Luna fue ministro de Defensa del entonces presidente Michel Temer entre el 26 de febrero de 2018 y el 1 de enero de 2019. También fue el primer miembro de las Fuerzas Armadas brasileñas en ocupar ese cargo desde que fue creado por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso en 1999.

En Florianópolis, el bolsonarista Topázio Neto, del PSD, fue reelecto con el 58,68% de los votos tras el escrutinio del 91,8% de las mesas electorales. Acabó muy por delante de Marquito (Psol), con el 22,29%. La victoria de Neto cimentó la alianza entre los partidos de centro y el bolsonarismo de cara a las presidenciales de 2026 en esa zona del país.

Los partidarios de Bolsonaro se habían enfrentado el mes pasado con el líder del PSD, Gilberto Kassab, y con sus seguidores por la destitución del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes. Por eso, el ex mandatario dijo que no apoyaría a nadie en Santa Catarina. Sin embargo, Neto eligió a Maryanne Mattos como compañera de fórmula. La concejala del PL de Florianópolis contaba con el apoyo del gobernador Jorginho Mello y de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien se especula podría entrar en la carrera de 2026.

Pero las cosas no fueron tan sencillas en las elecciones municipales del domingo en todo el país, ya que unas 50 ciudades celebrarán segundas vueltas para determinar sus próximos alcaldes, incluidas 15 capitales de Estado. Sólo en 11 capitales se decidió el duelo en la primera vuelta del domingo. “Brasil ya se irá a dormir sabiendo, en todos los estados y municipios, quién ha sido elegido”, dijo la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Cármen Lúcia. No obstante, la Policía brasileña se incautó de 21 millones de reales (3,8 millones de dólares) en efectivo en una investigación por compra de votos.

En Sao Paulo, la mayor ciudad no sólo de Brasil sino de toda Sudamérica, el alcalde Ricardo Nunes (MDB) tendrá que enfrentarse al diputado federal Guilherme Boulos (PSol) en la segunda vuelta tras obtener el 29,48% y el 29,07% de los votos, respectivamente, superando por poco a Pablo Marçal (PRTB), que quedó tercero con el 28,14% y no pasó a la segunda vuelta del 27 de octubre.

El alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), y la diputada federal Maria do Rosário (PT) también se enfrentarán el 27 de octubre. Con el 99,74% de los votos escrutados, Melo, apoyado por Bolsonaro, estuvo muy cerca de dirimir la disputa el domingo al obtener el 49,72% de los votos frente al 26,27% de Do Rosário.

Aunque Bolsonaro no participó en la campaña de Melo, su compañera de fórmula, la teniente coronel Betina Worm, señaló en todo momento los vínculos de la alianza con el capitán retirado del Ejército.

Do Rosário responsabilizó a Melo por las inundaciones de mayo y lo acusó de no mantener adecuadamente el sistema de drenaje y de recortar las inversiones en el Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (Dmae). En las elecciones de 2022, Lula y el PT vencieron a Bolsonaro por siete puntos.