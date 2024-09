Harris demuestra a Trump que no es Joseph Biden

Según los observadores, Harris ganó el debate, aunque algunos vieron cierta ayuda de los moderadores de ABC

El Partido Demócrata se sacudió todos sus miedos este martes en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia (Pensilvania) tras la actuación de la vicepresidenta Kamala Harris en el debate televisivo contra el expresidente Donald Trump.

Los desvaríos de Joseph Biden en junio, que derivaron en que se le aconsejara amablemente abandonar su candidatura a la reelección, se convirtieron en un mal recuerdo, mientras que los partidarios de un aspirante republicano enfadado destacaron que los moderadores de ABC News, David Muir y Linsey Davis, habían sido de todo menos neutrales. Según una encuesta de la CNN, Harris ganó el debate por un margen de 63-37%. Aún no hay planes concretos para una posible revancha.

Harris, de 59 años, que recogió el testigo cuando Biden se retiró, golpeó a Trump, de 78 años. “¡Un momento! Estoy hablando ahora. ¿No te importa?”, dijo un Trump visiblemente molesto, por lo que se consideró que Harris había tocado sabiamente un nervio al repasar temas como la economía, el aborto y la inmigración.

Tras la ronda de junio, un Trump excesivamente confiado habló de Biden tantas veces como pudo en un intento por evitar que Harris se desmarcara de la administración saliente. Pero su estrategia no habría funcionado. “Estamos jugando con la Tercera Guerra Mundial y tenemos un presidente que ni siquiera sabemos si está -¿dónde está nuestro presidente? Ni siquiera sabemos si es presidente. Lo echaron de la campaña como a un perro”, dijo Trump. “Tenemos un presidente que ni siquiera sabemos si está vivo”, insistió.

“No te estás presentando contra Joe Biden. Te presentas contra mí”, replicó Harris. “Está claro que no soy Joe Biden, y desde luego no soy Donald Trump”, prosiguió. “Lo que sí ofrezco es una nueva generación de liderazgo para nuestro país”.

Trump subrayó entonces sus logros en el terreno económico antes de la crisis del Covid-19. “La bolsa estaba más alta de lo que estaba antes de que llegara la pandemia”, argumentó. Asimismo, afirmó que todo en lo que Harris creía “hace tres años y hace cuatro está por la ventana”.

Respecto al aborto, Harris recordó que los jueces designados por Trump para la Corte Suprema habían revertido el caso Roe v. Wade. También se debatió sobre un posible veto presidencial en caso de que el Congreso aprobara una nueva legislación al respecto. Harris argumentó que un enfoque conservador en la cuestión acabaría con “mujeres embarazadas que quieren llevar un embarazo a término sufriendo un aborto espontáneo, a las que se les niega la atención en una sala de urgencias porque los profesionales sanitarios temen que puedan ir a la cárcel”.

Ambos contendientes repasaron las afirmaciones de Trump de que había ganado las elecciones de 2020. Harris insistió en que el candidato republicano había sido “despedido por 81 millones de personas”, y “claramente le está costando mucho procesarlo”.

La vicepresidenta también subrayó la mala imagen de Trump entre los líderes mundiales. “He viajado por el mundo como vicepresidente de Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump”, dijo Harris. “He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron con usted, y dicen que es una vergüenza. Y cuando luego habla de esta manera en un debate presidencial y niega una y otra vez casos judiciales que ha perdido, porque de hecho perdió esas elecciones, lleva a pensar que tal vez no tenemos en el candidato a mi derecha el temperamento o la capacidad de no confundirse con los hechos. Eso es profundamente preocupante y el pueblo estadounidense se merece algo mejor”.

El ex jefe de Estado republicano replicó mencionando que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le apoyaba. “Somos una nación que fracasa. Somos una nación que está en serio declive”, dijo Trump. “En todo el mundo se ríen de nosotros. En todo el mundo se ríen, conozco muy bien a los líderes. Vienen a verme. Me llaman. Se ríen de nosotros en todo el mundo. No entienden lo que nos ha pasado como nación. No somos líderes. No tenemos ni idea de lo que está pasando”, subrayó también Trump al tiempo que insistía en que Harris había tenido casi cuatro años como vicepresidenta para promulgar sus planes y había fracasado. También la describió como “una liberal de izquierda radical” a la que su padre, economista de izquierdas, había enseñado bien.