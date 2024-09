Expresidente uruguayo Mujica hospitalizado por tercera vez en 10 días

Mujica permanecerá hospitalizado hasta que tolere alimentos más densos, explicó su médica

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015) ingresó este jueves por tercera vez en 10 días en un sanatorio de Montevideo para continuar con su tratamiento contra el cáncer. La médica de cabecera del ex mandatario Raquel Pannone dijo que el caso que afecta al líder de 89 años no es particularmente grave a pesar de las recurrentes hospitalizaciones.

El 26 de agosto también había sido ingresado en la clínica Casmu pero fue dado de alta al día siguiente y el 31 de agosto buscó ayuda médica después de comer algo demasiado sólido para su esófago dañado. “Las consecuencias de la radioterapia le hicieron más difícil comer y bebía menos líquidos”, señaló Pannone. Según medios locales, el personal tratante estaba preocupado por los hábitos alimenticios de Mujica, quien actualmente recibe hidratación intravenosa.

En abril de este año, Mujica admitió que padecía un tumor maligno de esófago por el que recibió radioterapia. “Es sumamente complejo en mi caso porque padezco desde hace más de 20 años una enfermedad inmunológica que ha afectado mis riñones, entre otras cosas, lo que genera evidentes dificultades para la quimioterapia o las técnicas quirúrgicas, todas las cuales están siendo evaluadas por los médicos”, señaló Mujica en su oportunidad. En una entrevista reciente con The New York Times, Mujica dijo que la radioterapia parecía haber funcionado, pero que estaba exhausto después de ella.

“Se sometió a radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está superando. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga alguna otra complicación. Al contrario, la evolución respecto al tumor de esófago fue muy buena”, explicó Pannone, quien también resaltó que Mujica había tolerado 32 sesiones de radioterapia sin contratiempos. Asiimismo, la profesional dijo a los medios que Mujica permanecerá en el hospital hasta que el tratamiento pueda realizarse en casa y pueda tolerar alimentos más densos.