Milei veta aumento de pensiones pero enfrenta reacción del Congreso

Milei citó el Reglamento del Senado que requiere que todo proyecto incluya en sus fundamentos su fuente de financiamiento

El presidente argentino, Javier Milei, vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.756 que prevé un aumento de remuneraciones para jubiladoss y pensionados. La medida se publicó en la edición del lunes del Boletín Oficial.

El Ejecutivo sostuvo que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso viola manifiestamente el marco legal vigente, toda vez que no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento”.

Milei también destacó que el artículo 126 del Reglamento del Senado especifica que “todo proyecto que involucre gastos deberá incluir en sus fundamentos la estimación de dichos desembolsos y deberá indicar la fuente de financiamiento. De no ser así, no se debatirá en sesiones hasta que no se corrija la omisión”.

El Congreso “debe actuar con razonabilidad institucional de manera responsable cuidando de no dictar disposiciones cuya aplicación resulte inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”, señala también la norma.

En este escenario, la oposición se ha comprometido a procurar los dos tercios del total de los votos que resultan necesarios para anular un veto presidencial. El gobernante La Libertad Avanza (LLA) de Milei necesitaría el apoyo de otras fuerzas políticas para sobrevivir a ese desafío.

Fuentes parlamentarias citadas por medios locales estiman que LLA alcanzaría 77 votos, o 82 como máximo. La posición de la congresista rebelde Lourdes Arrieta sigue siendo un misterio en un contexto donde cada voto cuenta.

De todos modos, el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, admitió que “estamos cerca” de repetir la vdotación en la Cámara Baja y el congresista Ricardo López Murphy previó que “la decisión presidencial” sería revertida.