Falklands, Código de Conducta Rural para protección del medio ambiente y vida silvestre

Algunas de las tantas colonias de pingüinos que habitan y anidan en las Falklands

Ante la inminencia del inicio de la temporada turística, particularmente de cruceros y sus masivos desembarcos de visitantes, el gobierno de las Islas Falkland ha establecido normas muy claras y estrictas para la protección del medio ambiente y de la vida silvestre.

Para ello ha anunciado el Código de Conducta Rural, creado para proteger el medioambiente con el fin de que todos lo disfruten. Se solicita a todos quienes vivan en las Islas y todos aquellos que visiten las Islas que lo respeten durante sus paseos.

El Código de Conducta Rural, para que todos disfruten de las Islas establece,

En general:

• Siempre solicite permiso antes de entrar a un terreno privado. Siga los consejos y directrices que le imparta el dueño.

• De ser posible, no se salga de los caminos. Deje los portones abiertos o cerrados, según los encuentre.

• Tenga en cuenta el gran riesgo de incendio que hay en las Islas, en especial al encender fogatas, hacer parrilladas o fumar.

• No tire basura. Llévesela o use los tachos disponibles. El no cumplir con estas recomendaciones puede constituir un delito en las Islas Falkland y podría acarrear multas elevadas.

Cuando cerca de la fauna silvestre:

• Nunca alimente, toque, agarre, lastime o mate aves u otro animales silvestres.

• Siempre ceda el paso a los animales. No bloquee la ruta de las aves o de otros animales que vuelven a sus colonias. No asuste o persiga a la fauna silvestre de sus áreas de descanso o reproducción.

• Evite perturbar a las aves y otros animales silvestres. Manténgase siempre en la parte exterior de las colonias a por lo menos 6 metros.

• Al tomar fotos o filmar manténgase cerca del suelo. Muévase lentamente y sin hacer ruido. Revise que su flash esté apagado. Siempre tenga en mente la ubicación de su cámara y equipo. No use extensiones o alargadores para poder tomarse una foto más cerca de los animales.

Con respecto a la naturaleza:

• Algunas plantas están protegidas y no deben ser removidas. La flora silvestre está para que todos la disfruten.

• No se pueden exportar de las Islas Falkland huesos de ballenas, cráneos, huevos, etc. Deben ser dejados donde fueron encontrados.

• No altere el estado o sentido de las piedras o de edificaciones.