Argentina: Congresista Arrieta abandona el bloque LLA – ¿Se debilita el partido gobernante?

Las discrepancias dentro del bloque de LLA alimentan rumores desestabilizadores y eso atemoriza a Menem

La diputada Lourdes Arrieta anunció el martes que renunciaba al bloque de La Libertad Avanza para formar su fuerza uni-escaño en la Cámara Baja. Luego de verse involucrada en una serie de incidentes relacionados con la visita de un grupo de legisladores a ex represores que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976-1983, Arrieta afirmó que “no puedo ser parte de un partido donde no me respetan”.

Arrieta bautizó a su sector recién creado “Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal - FE” y avisó que seguirá respondiendo al presidente Javier Milei, según dijo al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en una nota en la que también explicó que “se lavaron las manos con la visita [y me dejaron] como carne de cañón”. También manifestó que seguiría “apoyando las ideas de libertad” e insistió en que el bloque del LLA ni siquiera consideraba la agenda de Milei“.

”Cuando tenga que ser crítica lo seré“, argumentó Arrieta, quien diferenció entre los proyectos de ley que parten del propio Milei y los impulsados por ”diputados del oficialismo“ bajo iniciativa propia.

”Es evidente el maltrato, el aislamiento, la falta de consideración. Se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara (Menem) para abajo“, añadió tras difundir esta semana un proyecto de resolución para conceder arresto domiciliario a los condenados por prácticas genocidas y que permanecen recluidos en el penal de Ezeiza.

Arrieta también sostuvo en una entrevista radial que no tenía intención de renunciar. Cuando anunció su decisión, el bloque del LLA ya había decidido expulsarla, se informó también en Buenos Aires. La palabra ”FE” de su nueva fuerza alude a su religiosidad evangélica, se informó asimismo.

Después de la medida de Arrieta, se dijo que Menem estaba preocupado porque el partido gobernante seguía perdiendo fuerza política en la Cámara Baja en medio de rumores de que se podría buscar el juicio político de Milei una vez que se obtuviera el número necesario de votos. Aunque el ex presidente Mauricio Macri respaldó abiertamente la candidatura del libertario en la segunda vuelta contra Sergio Massa el año pasado, se sospecha que estaría jugando a dos puntas y se teme que los legisladores de su partido Propuesta Republicana (PRO) se unan al kirchnerismo en la medida en que aumenta el descontento contra Milei en todo el país.