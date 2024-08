Miles de personas se concentran en Caracas en apoyo a Machado

“Violencia es pretender enterrar la verdad”, insistió Machado

Las calles de Caracas se llenaron este sábado de simpatizantes de la líder opositora María Corina Machado, quien insistió en que “la verdad está en las actas” en su poder que prueban que Edmundo González Urrutia derrotó al oficialista Nicolás Maduro en las elecciones del pasado domingo.

Acerca de la presentación de Maduro ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Machado subrayó que no hay “ninguna maniobra pseudojurídica que pueda tapar la verdad”.

Machado organizó la concentración del sábado a pesar de las amenazas del Gobierno, debido a las cuales había estado escondida por temor a su seguridad y libertad, según un artículo de opinión que publicó en The Wall Street Journal (WSJ).

El Centro Carter, observador internacional que supervisó las elecciones venezolanas, concluyó que no podían calificarse de “democráticas” dadas las numerosas irregularidades detectadas. Además, el CNE nunca publicó los resultados desagregados de cada mesa electoral para respaldar el anuncio de que Maduro había ganado.

El movimiento de Machado el sábado cuestionó el liderazgo de Maduro. “No acepto que nos chantajeen quienes equiparan víctimas con victimarios. Nosotros no tenemos armas de fuego. Es el régimen el que las usa contra la población. No promovemos la violencia. Y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. Violencia es pretender enterrar la verdad”, insistió Machado. “¡Libertad! Libertad!”, prosiguió.

“Hoy es un día muy importante. Después de seis días de represión brutal, pensaron que iban a silenciarnos, a amedrentarnos o a paralizarnos. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto le demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”, destacó Machado junto a los también dirigentes políticos Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“El 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela”, dijo también Machado. ”Hoy el miedo está en otra parte (...) la nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no débil“, señaló.

”Nunca hemos sido tan fuertes“, añadió. ”Nunca hemos sido tan fuertes como hoy. Nunca el régimen ha estado tan débil. Ha perdido toda legitimidad“.

”Tenemos que seguir avanzando para hacer valer la verdad. Tenemos las pruebas y el mundo ya lo reconoce”, señaló Machado más tarde en X.

Desde el estallido de las protestas espontáneas del lunes en rechazo al anuncio de reelección de Maduro se han registrado once civiles muertos. También han sido detenidas más de 1.200 personas, mientras las autoridades siguen afirmando que la PUD planeaba un golpe de Estado.