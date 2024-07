Deportan a periodistas extranjeros que intentan cubrir elecciones venezolanas

Mientras el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció que los medios occidentales estaban detrás de una campaña que buscaba manchar las elecciones presidenciales del próximo domingo, el periodista argentino Jorge Pizarro fue deportado tras negársele el ingreso al país en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas.

Amoroso insistió en que no se impedirá a ningún ciudadano venezolano debidamente registrado que emita su voto y descartó la posibilidad de que se suspendan las elecciones. También argumentó que los medios occidentales ya estaban conspirando para denunciar un supuesto fraude después de lo que espera sea una victoria del mandatario en ejercicio Nicolás Maduro.

Pizarro, quien llegó a Maiquetía -zona del estado de La Guayra donde se encuentra el Aeropuerto- dijo que le secuestraron el pasaporte ya que lo retuvieron por más de seis horas en un centro de detención donde incluso le negaron un vaso de agua para tomar un medicamento. “Durante seis horas no me dieron ni un vaso de agua. Tenía que tomar un medicamento y no me dejaron. No me permitieron ir al baño”, dijo.

“Les pregunté por qué me hacían tantas preguntas y casi me meten preso, y me dijeron que eran ellos los que hacían las preguntas. Ahí entendí lo que estaba pasando. De ahí en adelante me interrogaron 10 veces, me tomaron 14 fotos en diferentes escenarios, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”, explicó. También dijo que le confiscaron sus teléfonos celulares y su equipaje.

Al final, a Pizarro, de la porteña Radio Rivadavia, le dijeron que sería deportado por no cumplir con los requisitos para ingresar al país.

La periodista italiana Barbara Schiavulli también denunció esta semana que a un grupo de periodistas internacionales no se les permitió ingresar a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales. Schiavulli dijo en un video que se volvió viral en las redes sociales que, luego de una respuesta positiva de las autoridades locales sobre su cobertura de las elecciones del 28 de julio, ella y los demás fueron rechazados apenas proporcionaron los detalles de sus vuelos y alojamiento en el país. Muchos periodistas dijeron que cubrirían las elecciones venezolanas desde lugares en otros países a lo largo de la frontera con Venezuela.

Amoroso es el funcionario encargado de anunciar el resultado de las elecciones. La imagen de este abogado chavista de 60 años diciendo que el candidato opositor Edmundo González Urrutia sucedería a Maduro es difícil de imaginar, coincidieron analistas políticos en Caracas.