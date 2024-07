Caracas retira invitación a Alberto Fernández como observador electoral

Fernández dijo que quien gane las elecciones en Venezuela debe convertirse en el próximo presidente y eso incomodó al régimen de Maduro

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) ha anunciado este miércoles que no viajará a Venezuela como observador extranjero de las elecciones del 28 de julio en el país sudamericano después de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro cambiara de opinión acerca de su presencia.

Fernández publicó en las redes sociales una copia de su carta de invitación, pero explicó que tendría que declinar citando contactos más recientes de una Caracas molesta después de que dijera en una entrevista radiofónica que Maduro tendría que dejar la presidencia si era derrotado.

“En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viaje y desista de cumplir con la tarea que me había encomendado el Consejo Nacional Electoral”, escribió Fernández en X.

“Un observador electoral debe velar por el cumplimiento de las normas establecidas durante todo el acto electoral, de manera objetiva, imparcial y transparente”, subrayó Fernández al tiempo que señaló que sus declaraciones causaron cierto “malestar y generaron dudas” en Caracas sobre su “imparcialidad” y que su coincidencia con las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “generaron una especie de desestabilización del proceso electoral.”

“No entiendo tanta incomodidad”, argumentó Fernández como si el carácter dictatorial del régimen de Maduro le fuera ajeno y nuevo. “Sólo dije que en democracia, cuando la gente deposita su voto, el que gana, gana y el que pierde, pierde, y si el oficialismo fuera derrotado debería aceptar el veredicto popular”.

De ahí que decidiera no participar en el acto porque -aseguró- no quería “enturbiar una jornada electoral trascendental” aunque él “sólo trataba de cumplir con la tarea de observador electoral”.

“Me hubiera gustado poder hacerlo, pero considero que en el contexto creado no podré cumplir cabalmente con esa tarea”, argumentó el profesor de Derecho. “Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único propósito de expresar mis mejores deseos para que Venezuela tenga el mejor futuro que se merece”, subrayó.

“Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y que aquellos que andan deambulando por el mundo porque se fueron del país por cualquier motivo puedan regresar”, dijo también Fernández.

En Caracas, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, argumentó que existe una supuesta “campaña mediática pagada con dinero del narcotráfico” que anuncia el fin del mandato de Maduro, que hasta ahora se ha extendido por más de una década desde el fallecimiento de Hugo Chávez Frías.