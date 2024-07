Biden abandonaría su carrera presidencial este fin de semana

Las posibilidades de Biden de derrotar a Donald Trump son casi nulas. Así, Obama también favorecería su retirada, ya que los donantes siguen huyendo del Partido Demócrata

El ex presidente estadounidense Barack Obama cree que Joseph Biden debería abandonar su candidatura a la reelección, informó The Washington Post este jueves. A pesar de su apoyo tras el debate en el que Biden quedó por detrás del ex presidente Donald Trump, Obama ha estado “muy involucrado en las conversaciones sobre el futuro de la campaña de Biden” porque el hombre de 81 años que sirvió dos veces como vicepresidente bajo su mandato debería “considerar seriamente” poner fin a sus aspiraciones dado que sus posibilidades de victoria han “disminuido enormemente.” El actual jefe de Estado demócrata se está autoaislando tras dar positivo por Covid-19. Otros medios estadounidenses señalaron que la decisión de Biden se anunciará en cuestión de días, probablemente en torno al fin de semana.

Según el Post, en algunas conversaciones Obama “ha dicho a la gente que le preocupa que las encuestas se estén alejando de Biden, que el camino electoral del ex presidente Donald Trump se esté ampliando y que los donantes estén abandonando al presidente”.

Dada la sucesión de embarazosas actuaciones públicas de Biden, en las que se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como “vicepresidenta Trump” o presentó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como “presidente Putin”, las preocupaciones de Obama “no han hecho más que aumentar”, afirmó el Post.

En cualquier caso, la creencia generalizada entre los amigos y aliados de Biden es que retirará su candidatura este fin de semana, según informó Axios este jueves.

Además de la creciente presión en el seno del Partido Demócrata, una encuesta reciente ha revelado que el 70% de los estadounidenses cree que debería hacerlo debido a su cuestionable capacidad mental y física para permanecer en el cargo durante otro mandato. El estudio del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC también detectó que sólo entre los votantes demócratas los partidarios de la marcha de Biden ascendían al 65%.

De momento, Biden se ha mostrado reacio a dar un paso al costado, con el pretexto de que lo ocurrido en el debate fue consecuencia de estar enfermo y cansado.

En el mismo programa de la BET (Black Entertainment Television) en el que admitió que sólo abandonaría la carrera por consejo de los médicos, Biden olvidó el nombre del Secretario de Defensa, Lloyd Austin, y acabó refiriéndose a él como “el negro”.

Aunque lo más probable es que Biden respalde a Harris para recoger el testigo, hay quienes dentro del partido preferirían que se eligiera a un nuevo candidato. No obstante, Harris contaría con el respaldo de Biden, Obama, el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.