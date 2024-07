Disparan al auto de la vicepresidenta colombiana cuando ella estaba en otra parte

Márquez instó a la guerrilla del EMC a “permitir que el Cauca viva en paz y salga adelante”

El vehículo en el que suele viajar la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, fue baleado el miércoles, aunque el aparente objetivo del ataque no se encontraba a bordo en el momento del ataque, informaron desde su ciudad natal de Suárez, en el suroeste del país.

“He sido informada por mi equipo de seguridad y protección que el vehículo principal de la comitiva vicepresidencial, en el que viajo habitualmente, fue impactado por un proyectil, aparentemente de fusil, que penetró en el interior del vehículo sin provocar heridas a los ocupantes”, dijo Márquez.

La funcionaria, quien también es ministra de Igualdad, explicó que los hechos ocurrieron el mismo día que visitó la nueva sede de la Universidad del Valle junto a la ministra de Educación, Aurora Vergara. “El ataque ocurrió cuando ya me encontraba en la ciudad de Cali atendiendo a otro compromiso”, detalló.

“No tenemos que lamentar víctimas en esta ocasión, pero no puedo dejar de expresar mi profunda preocupación por la situación en el Cauca y la tensión constante que enfrentan a diario los pueblos de la región. Vinimos a traer a la universidad pública ”A Suárez y no desistiremos en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo”, señaló también el vicepresidente al tiempo que instó a todos los grupos armados que operan en la zona, en particular al Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a “permitir que Cauca viva en paz y salga adelante”.

Su padre, Sigifredo Márquez, sufrió un ataque similar en junio mientras viajaba con un nieto de seis años en una zona rural cercana. Además, en enero de 2023, en una finca de los Márquez, fue encontrado un “artefacto con más de 7 kilos de material explosivo”.

Antes de ser elegida para el cargo, Márquez era una activista ambiental y abogada especializada en esos temas.

Los departamentos del Cauca y Valle del Cauca han sido testigos de más de dos meses de ataques terroristas recurrentes del EMC contra instalaciones militares y policiales.