Brasil construirá laboratorio en anticipación de nuevas pandemias

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asistió esta semana a la colocación de la piedra fundamental del Proyecto Orión, un complejo de laboratorios especializados en patógenos como virus, bacterias y parásitos que se construirá en Campinas, en el estado de São Paulo. Según la Agencia Brasil, se espera que la instalación sea la más avanzada de América Latina y una de las más importantes del mundo.

La ceremonia del jueves tuvo lugar en el campus del Centro Nacional de Investigaciones en Energía y Materiales, que también alberga el Proyecto Sirius, un acelerador de partículas de 68.000 metros cuadrados, la mayor infraestructura de investigación jamás construida en Brasil. La estructura de Sirius estará conectada a Orión, un avance innovador en la investigación de patógenos, ya que el acelerador de partículas puede revelar detalles intrincados de las estructuras atómicas.

“Quiero dejar a mis nietos y bisnietos un mundo infinitamente mejor, más humanista, más saludable y más democrático que el que heredé de mis padres. Creo que esto debería estar en primer plano en nuestras mentes: ¿Qué tipo de mundo que queremos?,” dijo Lula.

“Orion permitirá a nuestro país monitorear, aislar e investigar agentes biológicos para desarrollar métodos de diagnóstico, vacunas y tratamientos para enfermedades”, destacó también la ministra de Ciencias, Luciana Santos.

Orion forma parte del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Brasil. Hasta junio de 2024, se habían destinado al proyecto R$ 240 millones (US$ 43,62 millones). Se esperan R$ 760 millones adicionales (US$ 138,14 millones) hasta 2026, elevando la inversión total a más de R$ 1.000 millones (US$ 181,77 millones).

“Todos los países deben prepararse para nuevas pandemias y Orion forma parte de la iniciativa del PAC para prepararse para futuras emergencias sanitarias”, señaló la ministra de Salud, Nísia Trindade.