Denuncian penalmente a Milei por alentar la evasión de impuestos

Milei argumentó que evadir impuestos y controles de capital era cosa de héroes

El ex juez Eduardo Freiler presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber dicho durante su alocución el pasado viernes en el Foro Llao Llao de Bariloche que quien evade impuestos era un héroe por poder escapar de las garras del Estado. Para Freiler, Milei cometió “apología del delito” e “instigación a delinquir”, entre otras conductas tipificadas en el Código Penal.

“Ponen controles de capitales, así que el que se fuga es un delincuente, pero es un héroe, consiguió escapar de las garras del Estado”, dijo Milei ante la incredulidad de los asistentes. “Ustedes se ríen pero yo lo veo así. Yo recomendaría comprar dólares en negro, para no tener que pagar un montón de impuestos estúpidos para financiar a los inútiles”, insistió el mandatario.

El caso de Freiler terminó en el Juzgado Federal 10 de Buenos Aires, que no tiene magistrado a cargo desde la repentina muerte de Claudio Bonadío. El juez federal Julián Ercolini lo supervisa de manera interina.

Freiler sostuvo que “nadie como el propio Presidente de la Nación puede atentar contra la tranquilidad y el orden público habilitando acciones que democráticamente se imponen como delictivas” y advirtió sobre las posibles repercusiones negativas de estas declaraciones.

Además de esta causa, Milei enfrenta la que fuera presentada la semana pasada por el periodista Jorge Lanata. El caso terminó en los estrados del juez Ariel Lijo, candidato del gobierno libertario para cubrir la actual vacante en la Corte Suprema.

Lanata argumentó que debía demandar a Milei porque, de lo contrario, estaría admitiendo implícitamente que el presidente tenía razón cuando lo acusó de recibir dinero de ciertos políticos, en particular del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El mediático denunció a Milei por “injurias”, un delito que consiste en acusar a otra persona de una conducta que implica una desvalorización.

“Milei ha ido mucho más allá del ejercicio de su derecho a difundir ideas y opiniones. Se ha dedicado a ofenderme sin justificación ni causa alguna”, dijo Lanata en su denuncia, patrocinada por los abogados Elba Marcovecchio (esposa de Lanata) y Patricio Carballés.

El periodista denunció un “ataque incesante a la prensa”, que incluye -además de su caso- a otros colegas a quienes el jefe de Estado también cuestionó en las redes sociales.

Lanata había criticado la presencia del embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, durante la reunión del Gabinete de Crisis para evaluar la actual crisis en Medio Oriente.

Milei dijo en X que Sela informó a los asistentes en la Casa Rosada y se retiró. Sólo entonces comenzó la reunión de gabinete, argumentó el mandatario.

“Me identifica como 'larretista', algo que no soy de ninguna manera”, mencionó también Lanata en su presentación. “Tildarme de 'mentiroso' y recibir sobres tiene la inequívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada. Esto no hace más que agravar el delito, ya que para la tipificación de la falta basta con que el conocimiento del perjuicio haya sido llevado, por obra intencional del agente, a terceros ajenos al proceso”, agregó.

Al leer el post, Lanata respondió: “No puede decir lo que quiera de cualquiera; a ver si se acostumbra a no insultar libremente. No puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Después nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si puede sostenerlo.... Yo no soy larretista, pero podría serlo, no me importa mucho. No recibo sobres [con dinero de sobornos] y es público, trabajo hace 40 años.”

“Es interesante lo que pasa cada vez que se muestra a un periodista mintiendo”, subió la apuesta Milei.