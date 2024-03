Mondino: TLC con Japón está bien, pero comerciar con China no

“No podemos ganar mucho trabajando juntos con algunos países que no son democracias liberales”, dijo Mondino sobre China

La canciller argentina, Daiana Mondino, viajó a Japón entre el 21 y 23 de marzo para impulsar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el país asiático y el Mercado Común Sudamericano (Mercosur). En su viaje, aprovechó la oportunidad para criticar a China.

Mondino siguió los pasos de su colega paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, quien confirmó en una entrevista con el diario Nikkei que el bloque regional buscaba una asociación con Japón. Paraguay ocupa actualmente la presidencia rotatoria del Mercosur.

Tras su reunión con su par japonesa, Yoko Kamikawa, Nikkei citó a Mondino diciendo que el gobierno argentino esperaba “comenzar a explorar un diálogo”. También destacó que los TLC eran “la mejor opción”.

Respecto a China, Mondino insistió en que “no debemos comerciar con democracias no liberales” y expplicó que durante la presidencia de Javier Milei el comercio de Argentina con Beijing se limitará al realizado por empresas privadas.

“No podemos ganar mucho trabajando juntos con algunos países que no son democracias liberales”, argumentó.

“El gobierno argentino no debe interferir como en el pasado con el gobierno anterior decidiendo quién comprar, qué comprar, a qué precio”, sostuvo Mondino, cuya gira asiática también incluye Malasia y Vietnam. Malasia es una monarquía constitucional y Vietnam está gobernado por un régimen comunista de partido único, muy similar al de China.

El viernes pasado, la Embajada de China en Buenos Aires acusó al portavoz presidencial Manuel Adorni de difundir información falsa sobre una donación china a Argentina.

Mondino también defendió la decisión de la Argentina de Milei de no unirse al BRICS y expresó su escepticismo respecto del llamado “Sur Global”. El BRICS “es más una relación política”, dijo Modino. “Y ahí no estamos de acuerdo”, dijo a Nikkei.

Argentina tiene “recursos energéticos increíbles” y puede ayudar a Japón en la transición energética y la seguridad alimentaria, señaló también Mondino al tiempo que instó a las empresas japonesas a invertir en el país sudamericano.

Respecto al anuncio de Milei de que Argentina trasladaría su embajada en Israel de Herzliya a Jerusalén, Mondino dejó claro que “definitivamente no es una decisión formal”.

“La presencia de Argentina en Israel es de muy largo plazo, de hecho desde el primer día”, afirmó. “Argentina ha apoyado la existencia de Israel y ha apoyado una solución de dos Estados”.

Mondino también subrayó que bajo la administración libertaria, Argentina estaba dejando de ser un país excesivamente regulado: “Una vez que la gente pruebe la libertad... creo firmemente que serán felices”, dijo.