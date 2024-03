Paraguay: Embajador de EEUU advierte contra “intereses seccionales coercitivos”

Ostfield asistió a la ceremonia de graduación de la Academia de Policía de Paraguay

El embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, instó este jueves a la Policía paraguaya, a la Fiscalía y al Poder Judicial a ser fuertes contra la “influencia de intereses seccionales coercitivos”. Durante su discurso ante el presidente Santiago Peña en la ceremonia de graduación de la Academia de Policía, también reiteró el apoyo de su país en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

Ostfield subrayó que estos organismos son pilares fundamentales del sistema de justicia y tienen la importante responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho. “Creemos en el pueblo paraguayo. Creemos que es posible un Paraguay más próspero, más inclusivo y más seguro”, afirmó.

Para el diplomático, la lucha contra la inseguridad es siempre una lucha desigual, en la que las derrotas ocupan grandes titulares y los éxitos rara vez son destacados. “Valoramos sus éxitos y su compromiso”, subrayó. Desde Estados Unidos existe la convicción de que con actores íntegros, comprometidos, independientes y con las herramientas de capacitación adecuadas, es posible garantizar el Estado de Derecho, argumentó Ostfield.

Las declaraciones del embajador se produjeron pocos días después de la imputación del ex presidente Mario Abdo Benítez y de varios de sus ex ministros a raíz de las denuncias presentadas por el también ex mandatario Horacio Cartes. En la investigación se filtraron chats entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, que apuntan a una acusación amañada. El fiscal general Emiliano Rolón removió a los fiscales que llevaron ese caso luego de que se pidiera su propia renuncia.

Ostfield también destacó a través de sus cuentas en las redes sociales que representantes de importantes firmas estadounidenses como Burger King, Pizza Hut y McDonald's se encontraban en Paraguay para profundizar sus vínculos comerciales en el país.

“Se trata de empresas líderes en formalización económica y capacitación profesional, con prácticas empresariales responsables, que impulsan un crecimiento económico sostenible”, destacó Ostfield.

“Es fundamental generar un ambiente predecible, seguro y atractivo para incentivar la inversión extranjera en Paraguay”, señaló también.