La lucha contra la corrupción es una prioridad para EE.UU., dice Nephew a Peña

Nephew se reunió con Peña en Asunción

El Coordinador Global Anticorrupción de EE.UU., Richard Nephew, dijo este lunes en Asunción al presidente paraguayo, Santiago Peña, que Washington “continuará utilizando una gama completa de herramientas para avanzar en las prioridades de EE.UU. en las actividades contra la corrupción, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades en la justicia penal y la supervisión de las instituciones de rendición de cuentas”.

“Entre otras cosas de las que hablamos, mencionamos que la lucha contra la corrupción es clave para la seguridad nacional, es una prioridad de política exterior para Estados Unidos e incluye nuestro compromiso de apoyar una sociedad civil libre e independiente, así como a la prensa y al sector privado”, explicó también Nephew en una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas. En su comparecencia ante los periodistas, Nephew estuvo acompañado por el embajador estadounidense Marc Ostfield.

La rendición de cuentas, la responsabilidad y la reducción de la impunidad son esenciales para prevenir la corrupción, insistió también el enviado estadounidense, al tiempo que explicó que este tema era fundamental para que Paraguay pueda expandir su economía y cuidar su democracia.

La última visita de Nephew a la capital paraguaya fue el 27 y 28 de octubre de 2022, poco después de que el ex presidente Horacio Cartes y el entonces vicepresidente en ejercicio Hugo Velázquez fueran calificados como “significativamente corruptos” por EE.UU. En enero de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras a Cartes.

También el lunes, un juez de Asunción desestimó los cargos de soborno contra Velázquez y el ex asesor jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, por las que ambos fueron procesados tras una acusación de Ostfield. El magistrado accedió al pedido de la fiscalía alegando falta de pruebas.

El fiscal general Emiliano Rolón dijo que la información suministrada por la Embajada de Estados Unidos contra Velázquez no tenía sustento. “Se asignó un equipo de trabajo con auxiliares y agentes fiscales que llegaron a la conclusión de que la única mención relevante de un supuesto soborno no estaba sustentada en prueba alguna”. El agente fiscal solicitó el sobreseimiento, el juez ejerció oposición y, de nuevo, ... y al juez no le quedó más remedio que sobreseer la causa”, explicó.

Rolón también admitió que el caso contra Cartes tenía varios ángulos desde los que se podía mirar.