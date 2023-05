Delegación argentina al C 24 es un “circo ambulante”, mucha declaración pero nada consiguen, legislador de Falklands

“El C24 es muy anacrónico y en verdad habría que eliminarlo, realmente no logra nada, absolutamente nada. Pero ahí está, es todos los años y los argentinos aparecerán todos los años...”

MLA Gavin Short, “si me preocupa la inflación en Falklands, 10% anual, pero dios nos salve de ser enclave colonial argentino con una inflación del 110%”

“Un circo ambulante,” fue como el legislador electo de las Islas Falkland, MLA Gavin Short describió a la delegación argentina ante la C24, o la Comisión Especial de Descolonización de Naciones Unidas, durante una entrevista con el semanario de las Islas, Penguin News.

MLA Short muy pronto estará camino a Nueva York para la reunión anual de C24, y se le preguntó sobre las expectativas del viaje y si entendía que todavía valía la pena cruzarse en la C24.

Hablando sobre algunos de los participantes a la reunión, MLA Short dijo, “son como un circo ambulante, y se sacudirán y tratarán de impresionar y amedrentar, y aprovecharán para dejar dicho lo que quieren...pero en realidad si no nos cuidamos las mentiras se transforman en verdades. Por tanto debemos contradecir, refutar y no dejar que se salgan con lo que quieren. No tenemos el dinero, no tenemos la cantidad de gente que tienen ellos. Pero debo decir que realmente, y a toda honestidad golpeamos bastante por encima de nuestro peso.”.

Pero no todo es golpear y responder pues “en verdad se trata de una reunión con nuevos amigos, cementando viejas relaciones, pues siempre es bueno mantenerlos bien informados de lo que sucede en el hemisferio sur. De lo contrario sólo se enterarán de un lado de una historia”.

Penguin News insistió que a la distancia todo parece como que los legisladores electos de las Falklands hacen buenos discursos, buenas presentaciones, los cuales son totalmente ignorados y la votación termina en la misma dirección. Pero según MLA Short aún en esas circunstancias, igualmente valió la pena establecer todas las conexiones mencionadas anteriormente.

“El C24 muy probablemente sea anacrónico y en verdad habría que eliminarlo, realmente no logra nada, absolutamente nada. Pero ahí está, es todos los años y los argentinos aparecerán todos los años y si nosotros no lo hacemos tendrán toda la reunión y público para ellos”.

“Pero lo importante es que el trabajo real se desarrolla en el entorno. Hay reuniones, tanto antes como después de la exposición mayor con varios países, organizaciones, entidades. Y eso es lo principal. Lo que quiero decir es que el C24 de cierta forma se puede decir que es un lugar seguro a donde se puede concurrir y marcar chichones. Y aún cuando los argentinos mienten sin miramiento alguno, sin que se les mueva una pestaña, y se sienten felices. Felices de saber que no conducirá a nada. Nada en realidad ha surgido del Comisión de Descolonización por muchos, muchos años, en realidad nada”.

Evitar ser un enclave colonial argentino

El PN entonces inquirió a MLA Short si entonces Argentina en verdad realmente aspiraba a hacerse de las Falklands, o si las Islas “ofrecíamos más valor como una distracción de los verdaderos temas que afectan a ese país”.

“Eso es algo de lo cual he escuchado a mis padres decir, hace un buen número de años,” sostuvo el legislador. ”En ese entonces no tendrían nada de que gritar..Al momento pueden apuntar a dar por finalizados esos malvados Isleños (Falkland Islanders), que están viviendo en alguna especie de terrible enclave colonial, y esos malvados británicos reteniéndolos en las Islas, reteniéndolos de lo que es con todo derecho suyo, la última parte de Argentina, “viva la Patria” y todo lo que le sigue...Y nosotros en efecto servimos un gran propósito para gobiernos que son de esa calaña, porque normalmente han desahuciado a sus países y sus economías, y precisan en definitiva algo con que distraer a su gente, a sus masas“.

Más adelante MLA Short dijo que, ”doy las gracias al dios que sea, de quien sea, por cada pulgada de pulgada del frío Atlántico Sur que nos separa de ese país (Argentina). Y lo digo en verdad con toda fuerza: si estoy preocupado por nuestra inflación de dos dígitos en torno al 10% anual. Pero por supuesto que en ese país es actualmente en torno al 110%, algo así como el 109%. Por tanto eso es lo que nos espera si de alguna manera ellos logran realmente colocarnos en una situación verdaderamente colonial“.

El PN entonces preguntó al legislador MLA Short sobre el turismo, tema que pertenece a su cartera en el Legislativo.

”Los números que estamos viendo, creo, para la próxima temporada parecen buenos. Pero mi vaso estaba más que medio lleno la última temporada porque en realidad empezamos desde cero. Y hubiera sido un desastre total. Y sé de barcos que realmente liquidaron cabinas bien baratas para asegurarse que pudieran llenar los cruceros. Pero para ser bien honesto, creo que este año la temporada fue muy, pero muy, muy buena“.

”El único punto de atosigamiento que podría esperarse, quizá, es la falta de ese segundo vuelo al continente (Brasil)“.

Pero acaso el legislador no es algo demasiado optimista respecto a la reanudación de un segundo vuelo?

”Por cierto que no. No puedo hablar por quizá mis amigos allende del mar. Pero quien sabe, con un cambio de gobierno en la Argentina?.Podríamos estar otra vez en el segundo vuelo, no sabemos... Pero tendremos que esperar y ver como esas elecciones se desarrollan, y luego construir a partir de ahí.“

Pobreza en Falklands

Finalmente el PN también recordó algunas declaraciones del legislador a propósito de la pobreza en las Falklands, y preguntó si en verdad existe algún mecanismo mediante el cual podemos juzgar, determinar qué califica para esa descripción.

”Es uno de los puntos fundamentales para nosotros, qué es la pobreza o ser pobre en las Falklands? Y no creo que se trate de una pregunta a la cual se le ha respondido aún.

”Y precisamos responderla o por lo menos tener una idea de lo que entendemos es un nivel del cual no se puede sucumbir en las Islas. Puede que el salario necesario para vivir, (basado en el costo de vida) sea una fórmula pero me parece que igualmente es demasiado crudo. Creo que precisamos algo más refinado que esa calificación de salario necesario para vivir“.

”Por tanto y en respuesta rápida no creo que podamos indicar a algo en blanco y negro, y decir cuál es el nivel de pobreza en las Falklands. Mucho se hace por instinto, por sensores propios de cada uno. Por ejemplo vemos como marcha la concurrencia a los bancos de alimentos, si es que empiezan a trepar, entonces ahí sabemos que algo está sucediendo que no tendría que ocurrir. Tratamos entonces de intervenir y averiguar las razones“.

Finalmente se le preguntó a MLA Short si el tema de la pobreza habían sido parte de las conversaciones a propósito de las discusiones en materia presupuestaria, lo cual fue confirmado, ”Si, si en efecto el tema fue abordado”.