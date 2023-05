¿Las elecciones en Ecuador se fijarán para el 20 de agosto?

Mientras tanto, Lasso intentará “hacer en seis meses lo que habíamos planeado hacer en dos años”.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, dijo el jueves que las elecciones anticipadas podrían celebrarse el 20 de agosto con una posible segunda vuelta el 15 de octubre, se informó en Quito.

El presidente Guillermo Lasso decretó el miércoles la llamada “muerte cruzada”, en aplicación del artículo 148 de la Constitución, por la cual disolvió la Asamblea Nacional y gobernará mediante decretos leyes hasta la juramentación de las nuevas autoridades.

El Parlamento buscaba destituirlo. “La oposición no tenía votos suficientes para destituirme. Pero no es una cuestión de votos. Es una cuestión que va más allá: He elegido gobernar seis meses en el purgatorio en lugar de dos años en el infierno”, dijo Lasso a El País el jueves.

En este escenario, Atamaint insistió en que el CNE debe convocar a elecciones dentro de los 90 días siguientes a la decisión de Lasso y agregó que cree que no habrá mayores cambios en las fechas que su organismo tiene en mente.

También explicó que la campaña electoral durará “un máximo de quince días”, y precisó que para estos comicios se utilizará el mismo padrón electoral del referéndum del 5 de febrero.

“El país espera volver a la normalidad y a la tranquilidad... Y la función electoral está plenamente consciente y hacemos un llamado a las organizaciones políticas para que también tengan ese comportamiento patriótico y a la altura de lo que exige el sistema político del Ecuador”, dijo Atamaint, quien también explicó que tanto los ahora ex asambleístas como Lasso podrán postularse “siempre y cuando cumplan con los requisitos y no tengan ningún impedimento”. Las nuevas autoridades electas ejercerán sus cargos por el resto de los respectivos periodos legislativo y presidencial, hasta 2025.

Mientras tanto, la Corte Constitucional de Ecuador también dijo el jueves que rechazó seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto 741 del llamado procedimiento de “muerte cruzada”, que el Presidente emitió en vista de la “grave crisis política y conmoción interna” que atravesaba el país.

La Corte Constitucional también dijo que no tiene competencia para pronunciarse sobre la comprobación y motivación de la causa de la grave crisis política y conmoción interior invocada por el presidente Lasso. “Tampoco lo tiene ninguna otra autoridad judicial del país”, dijo la Corte.

El CNE debe ahora hacer el anuncio final sobre la fecha de las elecciones a más tardar el 24 de mayo.

