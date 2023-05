Allanan la casa de Bolsonaro en investigación por la tarjeta de vacunación contra Covid-19

“No me puse la vacuna y punto”, dijo Bolsonaro a la prensa

La Policía Federal brasileña ha allanado este miércoles por la mañana el domicilio de Jair Bolsonaro en Brasilia y se ha incautado del teléfono móvil del expresidente y otras pruebas en una investigación sobre las acusaciones de que el capitán retirado del Ejército habría falsificado su cartilla de vacunación Covid-19 para entrar en Estados Unidos, algo que él ha negado.

Bolsonaro habría manipulado los registros del Ministerio de Salud brasileño para incluir datos falsos de vacunación.

”Con eso, estas personas pudieron emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas (Brasil y Estados Unidos) destinadas a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, en este caso, la pandemia de covid“, rezaba un comunicado de la Policía Federal.

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes emitió 16 órdenes de registro y 6 de detención. Varios ex y actuales colaboradores de Bolsonaro fueron arrestados.

Según medios locales, las anotaciones falsas en la tarjeta de vacunación de Bolsonaro ocurrieron en noviembre de 2021 y diciembre de 2022, antes del viaje a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de dejar el cargo.

Bolsonaro ha negado tanto haber sido vacunado contra el Covid como haber falsificado los datos de su cartilla de vacunación. ”Nunca me pidieron el certificado de vacunación en ninguna parte y no hay ninguna adulteración de mi parte. No me vacuné y punto. Nunca lo negué”, declaró a los periodistas frente a su residencia en Brasilia.

Admitió, sin embargo, que su esposa Michelle fue vacunada durante un viaje a Estados Unidos en septiembre de 2021 con el medicamento de dosis única de Janssen.

Bolsonaro había sido citado por la Policía Federal para declarar este miércoles, tras el allanamiento de su residencia, pero sus abogados han logrado aplazar este trámite, argumentando que aún no han tenido acceso a las actas del proceso.