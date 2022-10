Puerto nuevo en Falklands: cómo zafar de tantos errores de ejecución cometidos

“No es un fracaso. Se asegura el gobierno de las Falklands, FIG, que la economía de las Islas en su totalidad es protegida de una escalada de costos,” agregó MLA Hansen.

La suspensión de las obras del puerto nuevo en las Islas Falkland por la triplicación de costos permanece latente en el debate y al respecto hubo una agitada asamblea pública, donde en una primera pregunta se habló de “fracaso” y la necesidad de una investigación a fondo para entender a qué se debió erro tan mayor.

“Ahora que enfrentamos un segundo intento fallido por desarrollar un puerto nuevo, esperamos que los legisladores electos nombren una comisión investigadora independiente para entender que salió mal, por qué el abismal incremento de costos, y si el proyecto de gerenciamiento acordado con la constructora BAM era el correcto? Es importante aprender lecciones pues el país aún precisa de un puerto nuevo”

El legislador MLA Ian Hansen quien sustituyó al titular MLA Mark Pollard argumentó que sí, “Siempre tenemos que aprender lecciones y por la fases del proyecto completado al momento, la Comisión de Finanzas Públicas puede, y estoy seguro que así lo hará, proveernos con un examen a fondo y robusto según sus propios procedimientos”.

A esta altura de acontecimientos la decisión de no proceder, “no es un fracaso. Se asegura el gobierno de las Falklands, FIG, que la economía de las Islas en su totalidad es protegida de una escalada de costos,” agregó MLA Hansen.

“A medida que avancemos, hemos de rever todas las opciones viables y estas incluirán diferentes estrategias de contratación, teniendo en cuenta nuestra necesidad de una certeza en materia de costos, antes de realizar desembolsos de fondos públicos. El propósito de los legisladores de contar con facilidades portuarias apropiadas para todos los usuarios permanece tan firme como siempre”, enfatizó MLA Ian Hansen.

Los seis legisladores presentes en la asamblea pública admitieron que se pueden implementar mejoras en el gerenciamiento del proyecto. La legisladora MLA Teslyn Barkman dijo que acompañaba a su colega MLA Pete Biggs en la Comisión de Cuentas Públicas, PAC, “Si bien la PAC reverá el tema desde el punto de vista financiero, tendrá cierto margen para hacer recomendaciones sobre gerenciamiento de proyectos, y eso muy posiblemente incluya un proceso de consultas también. Y si alguien desea contactarse con la PAC para ofrecer algún testimonio, evidencia, estoy segura que será muy bien venida”

El legislador MLA Roger Spink agregó que “la independencia de PAC es importante...creo que damos la bienvenida a la PAC para que se interiorice y salga con algunas recomendaciones, Y creo que obviamente hemos de tomar nota de ellas...”

Pero, agregó MLA Spink, “creo que una de las cosas que evitamos por encararlo de la forma que lo hicimos, fue comenzar un proyecto y poner una piedra fundacional, las bases del proyecto. Pues a mitad del trayecto al enterarnos que había todo un abanico de costos del que no anticipábamos al principio, y si lo hubiéramos hecho en base a licitación, estaríamos licitando sin saber bien las reglas de juego, etc., Y hubieran venido diciéndonos, bueno, estas son extras del contrato. Por tanto he ahí una de las razones por qué hubo tanto desembolso al principio, para asegurarnos que contábamos con un precio en el cual podríamos contar al final del día”.

Por su parte el CEO de la administración del gobierno de las Islas, Andy Keeling apuntó hacia una mayor participación de la comunidad de las Islas en el futuro. “Creo que la lección en cuanto a consultas e involucramiento ha sido aprendida, creo que a cierta altura del proyecto no la hubo suficiente, o no lo fue sistemáticamente suficiente”.

Los asistentes a la asamblea dijeron que el conocimiento local fue poco utilizado, poco aprovechado, en tanto una persona comentó.

“Hoy en día, todo el mundo tiene que tener por lo menos tres grados de formación y esto y lo otro, antes de siquiera ser considerado. Nuestra gente local no tendrán ese tipo de calificaciones pero si tienen sentido común y conocimiento general, y eso si debe ser tomado en consideración cuando se refieran a contratistas locales. Simplemente por no contar con educación superior no quiere decir que sean medios locos”.

El CEO Andy Keeling respondió sobre el particular, “quiero decir que no estoy en desacuerdo con Uds. No es un tema para este proyecto, es un tema de redacción judicial abarcativo a las Falklands y en efecto más allá de las propias Falklands... Precisamos de una economía mixta, debemos reconocer los talentos, oficios y experiencias de la gente, y se sabe que el conocimiento que traen con ellos puede ser más valioso que un pedazo de papel que alguien mandó. La tendencia ha sido a reconocer calificaciones académicas pero ha habido bastante trabajo particularmente en el Reino Unido y en otros lugares de reconocer a aquellos oficios y talentos más vocacionales, igualmente importantes, y creo que es hora que hagamos lo mismo...”

El legislador MLA Peter Biggs se mostró más cauto en materia de mano de obra, “Apoyo lo que se está diciendo respecto a contratistas locales, pero solo hay un número limitado. El puerto no será la única inversión de capital y la seguirán varias más.“

A su vez el legislador MLA Gavin Short sostuvo que podría ser una oportunidad quizá para los contratistas locales. Hay mucho trabajo en la vuelta. Y habrá que tener cuidado que no se comprometan a todos los contratistas disponibles en un solo proyecto en detrimento de los otros”.