Director de orquesta Daniel Barenboim admite afección neurológica

Barenboim fue nombrado KBE en 2011

El director de orquesta y pianista argentino Daniel Barenboim, KBE, ha cancelado sus compromisos musicales para los próximos meses debido a problemas de salud, según se informó este miércoles.

“He vivido toda mi vida a través de la música y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita”, dijo Barenboim, de 79 años, quien admitió que padece una enfermedad neurológica.

“Con una mezcla de orgullo y tristeza anuncio que me alejo de mis actividades, especialmente de los compromisos de dirección, durante los próximos meses”, publicó el músico en las redes sociales.

“Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y se me ha diagnosticado una grave enfermedad neurológica”, añadió.

Barenboim, que cumplirá 80 años el 15 de noviembre, dijo que necesitaba centrarse “en estar físicamente bien lo mejor posible”.

Añadió que “la música ha sido y seguirá siendo una parte esencial de mi vida. He vivido toda mi vida a través de la música y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita”; y cerró con la idea de que “mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo soy feliz sino que me siento profundamente realizado”, prosiguió.

Barenboim tuvo que cancelar una gira en mayo con la Orquesta West-Divan, el proyecto que reúne a músicos de Israel y el mundo árabe, por recomendación de su médico. Independientemente de su indiscutible talento musical, Barenboim adquirió fama mundial adicional en 2001 por interpretar en Israel algunas obras de Richard Wagner, un autor a menudo asociado con el régimen nazi de Alemania. Fue nombrado caballero del Reino Unido en junio de 2011 por su incansable campaña a favor de la paz entre Israel y los palestinos.

La KBE es la más alta distinción británica para ciudadanos extranjeros. Barenboim tiene ciudadanías de Argentina, Israel, Palestina y España.

Nacido en Buenos Aires en 1942, Barenboim debutó en el famoso Teatro Colón en 1950. Pocos meses después se instaló con su familia en Europa para convertirse en uno de los principales pianistas de su generación y hacer carrera como un reconocido director de orquesta.