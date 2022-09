Juez argentino libera a 14 tripulantes del 747 de Emtrasur

En otra investigación, las autoridades paraguayas están encontrando posibles vínculos entre el Boeing 747 y operaciones de lavado de dinero

Un juez federal de Argentina ha desestimado todos los cargos contra 14 de los 19 tripulantes del avión de carga Boeing 747-300 de Emtrasur incautado en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Ezeiza. A todos ellos se les devolvió el pasaporte y se les autorizó a salir del país.

A continuación, el juez Federico Villena citó a interrogatorio a 5 de los 7 tripulantes que permanecen en Buenos Aires. Tras las nuevas declaraciones, Villena deberá decidir su destino.

La Cámara de Apelaciones de La Plata había ordenado a Villena que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y las restricciones impuestas a las personas y a las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia en el plazo de diez días, que se contarán a partir de la devolución de este expediente al juzgado de origen”.

Los absueltos de todos los cargos fueron Mahdi Mouseli; Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramirez Martinez; Zeus Rojas Velasquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Perez; Angel Marin Ovalles; Nelson Coello y José García Contreras.

La aeronave de fabricación estadounidense, anteriormente propiedad de la compañía iraní Mahan Air, había salido de Paraguay el 13 de mayo para llevar un cargamento de cigarrillos Tabesa a Aruba. Desde allí se dirigió a México y luego a Argentina.

Fuentes paraguayas mencionaron este martes que una nueva factura de la tabacalera Tabesa, propiedad del ex presidente Horacio Cartés, podría probar la implicación del carguero en una presunta trama de lavado de dinero y evasión fiscal.

Según la experta Nora Ruoti, citada por medios paraguayos, se trataría de un escándalo “grave” que debe ser investigado de oficio, debido a las inconsistencias encontradas en ese documento.

“No puede haber una diferencia. No puede haber dos facturas con realidades diferentes. Una realidad que es el envío en un sentido, una realidad que es un importe, una realidad que no tiene documentación ni destinatario, aunque sea por medios electrónicos. Esto significa que debe ser investigado por presunto uso de documentos no auténticos, presunta evasión fiscal”, argumentó Ruoti.

Cartés ha sido incluido en una lista de las personas más corruptas por el gobierno de Estados Unidos.