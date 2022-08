Manifestante mapuche detenido en La Araucanía

Boric insistió en que no dio instrucciones a ningún funcionario para que se pusiera en contacto con los rebeldes, pero la CAM afirma lo contrario. Foto: AP

Una persona fue detenida este martes en la región chilena de La Araucanía después de que el movimiento radical indigenista mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) realizara una manifestación en la Ruta 5 Sur exigiendo la liberación de sus compañeros encarcelados.

Unos 30 manifestantes encapuchados bloquearon completamente el tránsito en el cruce que conecta la carretera con la comuna de Traiguén quemando neumáticos y colocando barricadas.

Los efectivos de las fuerzas del orden de Carabineros fueron recibidos con piedras y objetos contundentes, dijo a los periodistas el coronel Cristian Mancilla. Aunque la mayoría de los manifestantes huyeron del lugar, uno de ellos fue detenido portando piedras y parafernalia de lucha indígena.

Mientras tanto, los legisladores chilenos se mostraron inquietos por los anuncios de la CAM de que en breve se darían a conocer detalles sobre todos los contactos entre el líder de la CAM encarcelado, Héctor Llaitul, y funcionarios del gobierno. Una ministra del gabinete ya se ha visto obligada a dimitir tras revelarse sus vínculos con Llaitul.

La ministra del Interior, Izkia Siches, insistió en que “no ha habido ninguna instrucción del Presidente de la República ni de esta ministra para tomar contacto con el CAM o con el señor Héctor Llaitul”.

”No nos vamos a hacer cargo de especulaciones que están circulando en la prensa (...) el señor Héctor Llaitul está hoy en prisión preventiva bajo este gobierno“, agregó.

”Prefiero creerle al gobierno cuando dice que no hubo más contactos entre el gobierno y esta organización terrorista. Desconfío de las organizaciones terroristas, prefiero creerle al gobierno. Obviamente, si se demuestra lo contrario, estaremos en problemas“, dijo el senador Matías Walker.

El presidente Gabriel Boric Font insistió la semana pasada en que no había instruido a ningún funcionario de su administración para que se contactara con Llaitul, luego de que estos acercamientos provocaran la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega. ”Puedo asegurar con certeza que no he encargado a ningún ministro o funcionario del Gobierno que se ponga en contacto con Héctor Llaitul“, dijo Boric.

En otro hecho de violencia mapuche, la Resistencia Lafquenche reivindicó el ataque incendiario al molino Grollmus de Contulmo, en la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío, que dejó 3 heridos, uno de ellos, Carlos Grollmus Thiele, de 79 años, a quien se le amputó una pierna por una herida de bala.

”Reivindicamos la acción de sabotaje contra el molino Grollmus en la comuna de Contulmo, acción en apoyo a los presos políticos mapuches que se mantienen en huelga de hambre en Arauco y Concepción exigiendo sus derechos carcelarios“, dijo el RML en un comunicado publicado en el sitio web Infowerken.

El RML se refiere a los afectados como ”colonos alemanes que se instalaron con el aval del Estado chileno a sangre y fuego en nuestras tierras ancestrales, asesinando y despojando a nuestros kiuvikecheyem de sus espacios territoriales a orillas del lago Lanalhue”.

El RML también formula demandas sobre las condiciones de encarcelamiento de algunos de sus líderes.