Es oficial: Massa dirigirá nuevo superministerio argentino

Daniel Scioli volverá a su puesto de embajador argentino en Brasil

El presidente argentino, Alberto Fernández, decidió este jueves poner en marcha finalmente una remodelación del gabinete que consiste en fusionar los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, y Ganadería y Pesca en un llamado “superministerio” que estará encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

El comunicado del Gobierno:

“El presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión.

En este sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

El nuevo ministerio será encabezado por Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, apenas se resuelva su renuncia a su banca”.

Los anuncios se precipitaron cuando en la mañana del jueves el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz presentó su renuncia. Béliz, de 60 años, ex ministro del Interior con el entonces presidente Carlos Menem a los 29 años en la década de los 90, es abogado y un experimentado político, que también fue ministro de Justicia con Néstor Kirchner en 2003. Vivía en Estados Unidos cuando fue convocado por Fernández para este puesto.

Entre las tareas de Béliz, estaba la gestión de los acuerdos crediticios con bancos multilaterales, como la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras la remodelación del gabinete, la administración del presidente Alberto Fernández también anunció los nuevos destinos de los funcionarios salientes a partir de que titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, aceptó hacerse cargo del recién creado “Superministerio” de Economía, Producción y Agricultura, se hicieron inevitables otros cambios.

Silvina Batakis, que duró menos de un mes como ministra de Economía, pasará a presidir el Banco de la Nación Argentina (BNA). “El Presidente reconoce y agradece el compromiso que demostró al incorporarse al Gabinete”, según el comunicado oficial de la Casa Rosada. Batakis estuvo 25 días en el cargo tras la renuncia de Martín Guzmán.

Mercedes Marcó del Pont reemplazará a Béliz, dejando así su cargo como titular de la agencia impositiva conocida oficialmente como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde el director general de Recursos de la Seguridad Social, Carlos Castagneto, será promovido al máximo cargo.

A un mes y medio de haber asumido como ministro de Desarrollo Productivo, el ex vicepresidente y gobernador bonaerense Daniel Scioli volverá a su cargo como embajador argentino en Brasil. “El presidente le agradece profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado,” señaló el comunicado del gobierno. El candidato presidencial de 2015 había sido convocado por Fernández tras la renuncia de Matías Kulfas.

Por último, Julián Domínguez ha dimitido como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca sin que el mandatario le encontrara otro puesto dentro de la actual administración.

En el orden legislativo, la Cámara Baja necesitará un sustituto para Massa, quien ha propuesto como sucesora a la diputada Cecilia Moreau, jefa del bloque del Frente de Todos (FdT). A pesar de las críticas contra Moreau, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) no se opondría a su nombramiento, para no quedar atada a un eventual fracaso del gobierno. La votación del sucesor de Massa está prevista para el martes. Mientras tanto, el presidente interino de la Cámara Baja será Omar de Marchi, del PRO del ex presidente Mauricio Macri (miembro de la coalición JxC).

El presidente de la Cámara Baja está en tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, detrás de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), y de la Presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

Cuando en abril de 1989 el entonces ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, renunció en medio de una inflación galopante y el Presidente Raúl Alfonsín perdía el control del país, el mandatario eligió al titular de la Cámara Baja, Juan Carlos Pugliese, para reemplazarlo. Pugliese también había sido ministro de Economía del presidente Arturo Illia en 1964.

Tras la renuncia de Pugliese a la Cámara Baja, el peronista Eduardo Duhalde, ya vicepresidente electo de Carlos Menem y todavía vicepresidente primero del cuerpo legislativo, quedó como presidente interino hasta fin de mes, cuando fue designado Leopoldo Moreau (padre de Cecilia), de la UCR. Leopoldo Moreau es ahora legislador kirchnerista.

Pugliese logró mantenerse como ministro de Economía hasta el 24 de mayo, algo más que Batakis. Pero para entonces estaba claro que Alfonsín no podía manejar el país y se vio obligado a renunciar en julio, a cinco meses de terminar su mandato constitucional de seis años.