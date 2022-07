Encuesta muestra que México es un lugar gay friendly

México resultó estar entre los diez primeros países del mundo con población no heterosexual.

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 dada a conocer en México durante el fin de semana mostró que el 5% de las personas de ese país se reconocen como miembros de la comunidad LGBTI+. Es decir, el 95% de la población de 126 millones de habitantes se declaró heterosexual.

Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1 de cada 20 mexicanos se reconoce como miembro de la comunidad lésbica, gay y de otro género (LGBTI+).

Una encuesta realizada por la empresa privada Ipsos, publicada en junio de 2021, mostró que el 11% de la población se consideraba no heterosexual. La encuesta de Insider Monkey encontró que el 6% de la población pertenecía a la comunidad LGBT+, al tiempo que insistió en que el país se encontraba entre los diez primeros del mundo con población no heterosexual.

Según la investigación del INEGI, la población LGBTI+ en México asciende a cinco millones de personas (5,1% de la población de 15 años y más). En cuanto a los hombres, el 4,2% de ellos se identifican con una orientación sexual LGB+ y en el caso de las mujeres el 5,3%, mientras que el 0,9% (909.000 personas) se identifican como Trans+ (transgénero, transexual, no binario, género fluido, agénero, entre otros).

El Estado de México, el más poblado del país, presentaba la mayor población no heterosexual, con 490.000 personas mayores de 15 años, seguido de la Ciudad de México con 311.000 personas, mientras que en tercer lugar estaba Veracruz, con 308.000. De los cinco millones de personas que se identifican como parte de la población LGBTI+, el 67.5% tiene entre 15 y 29 años, mientras que el 63% de la población no heterosexual se declaró soltera, el 13.9% casada y el 16.7% declaró vivir en unión libre, mientras que el 64.3% se identificó como económicamente activa y el 35.7% como no activa.

La encuesta del INEGI se realizó del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022, en cerca de 44 mil hogares de todo el país.

De acuerdo con Ipsos, México es uno de los países que muestra mayor apoyo a la comunidad no heterosexual en cuanto a matrimonios entre personas del mismo sexo, visibilidad, paternidad y otros temas. También se ubicó como uno de los tres primeros países donde la gente dijo tener un familiar, amigo o compañero de trabajo de la comunidad LGBT, detrás de Brasil y Chile.

En México, el 76% de las personas está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 21%, el porcentaje más alto registrado en toda la encuesta de 27 países, dijo haber asistido a una de estas bodas, mientras que el 21% de los adultos mexicanos ha asistido a un acto público de apoyo a las personas LGBT, como una marcha del Orgullo, y el 60% dijo estar de acuerdo en que las parejas del mismo sexo deberían tener las mismas posibilidades que otros padres de criar a sus hijos con éxito. El país también fue una de las primeras naciones, empatada en tercer lugar con Italia, en apoyar el activismo empresarial en materia de igualdad LGBT con un 61%.

En la lista de Insider Monkey de países con el mayor número de personas que se declaran LGBT+, México ocupa el octavo lugar con un 6%. La lista la encabezan Israel (8,2%), Japón (7,6%), Alemania (7,4%), España (6,9%), Reino Unido (6,5%), Países Bajos (6,4%) y Austria (6,2%).