El pueblo de Falklands es el único que decide sobre su futuro, no importa cuánto flexione sus músculos la colonialista Argentina

Escucharán a algunos de los expositores apoyar desvergonzadamente la ambición colonialista de Argentina sobreponiéndose a los deseos del pueblo de las Falklands

Mi nombre es Gavin Short y soy representante, democráticamente electo del gobierno y del pueblo de las Islas Falkland, y mi familia ha vivido en las Islas desde hace 173 años.

Las Falklands son un Territorio de Ultramar del Reino Unido. Nuestro deseo por retener el estatus quo fue demostrado claramente en el referendo de marzo 2013 en el cual el 99,8% votó por mantener esa condición.

Representé a las Falklands en la conferencia regional del C24 en la isla de St Lucia y quedé entusiasmado al escuchar que la gran mayoría de los miembros del C24 con los cuales hablé, me manifestaron su respaldo total al derecho de todos los pueblos a la auto determinación.

Pero 24 horas más tarde, escuché a esas mismas voces que apoyaban la auto determinación dar un cambio de 180 grados, un vuelco completo en U cuando se trataba de las Islas Falkland, a pesar de tratarse de un hito consagrado en la Carta de Naciones Unidas.

Creo que este Comité necesita hacer algo de introspección y reflexionar sobre sus principios fundamentales ya que algunos parecen haberlos perdidos de vista.

Hoy escucharán a algunos de los expositores apoyar desvergonzadamente la ambición colonialista de Argentina sobreponiéndose a los deseos del pueblo de las Islas Falkland (porque efectivamente somos un pueblo) y de hecho brindando apoyo para que nos sometan. En otras palabras desean que el verdadero colonialismo retorne al Atlántico Sur.

Durante la conferencia en St Lucia escuché al delegado argentino decir que no teníamos derecho a la auto determinación por ser una población “implantada”. Déjenme ser muy claro. nuestras raíces europeas no son para nada diferentes de aquellas de nuestros vecinos y los desafío a que me demuestren que mi familia fue “implantada”

Sé muy bien que hay miembros entre Uds. hoy, que se sienten incómodos ya que comprenden, muy adentro, que la auto determinación es el principio fundamental rector de este Comité, pero por favor no permanezcan silentes.

Lamenté mucho que dos integrantes del C24 dijeran que la recomendación de ellos en el Comité sería que una misión del C24 para recoger datos en las Falklands, jamás debe poner un pie en las Islas. Pregunto, por qué están tan asustados de ver la verdad en las Falklands?

Una vez más les extiendo la invitación para que una delegación del C24 visite las Falklands. Por favor vengan a ver nuestras Islas, nuestro país, a conocer nuestra gente. Probablemente hoy se escuchen voces en esta sala pidiendo por conversaciones en favor de una solución pacífica.

Hemos disfrutado de paz en las Islas por los últimos cuarenta años. Pero la constitución argentina establece que las negociaciones pueden tener un solo desenlace, que las Falklands y su pueblo se conviertan argentinos no importa sus deseos.

En las Falklands, practicamos la auto determinación. Argentina hace lo máximo por atacarnos a través de medios diplomáticos y económicos; rechazan solicitudes de permisos para sobrevuelo aún cuando se trata de vuelos humanitarios y rehúsan a trabajar conjuntamente para la creación una zona regional de administración pesquera y de caladeros en el Atlántico sudoeste.

Parece que prefieren ver como se arruina el ecosistema mediante la pesca irresponsable en lugar de sentarse (como nos gustaría) para tratar de conservar la vida de los océanos a beneficio de todos.

Las Falklands están pujantes y avanzando, una economía fuerte y creciente, solicitamos y conseguimos que este año nos extendieran el estatus de ciudad para nuestra capital Stanley.

Finalmente, practicamos la auto determinación, administramos nuestros recursos naturales responsablemente, construiremos un futuro más sólido para nuestro pueblo, y no me importa cuánto flexione sus músculos Argentina, será el pueblo de las Islas Falkland y tan solo el pueblo de las Islas Falkland el que decidirá nuestro futuro político y de paso invito a todos a sumarse a nosotros en el viaje que estamos haciendo, y que al corazón de ese viaje está y estará la auto determinación.