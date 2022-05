Argentina concluye el Día del Censo sin mayores contratiempos

“El INDEC pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos será muy útil para ver cómo encarar el futuro”, destacó Fernández.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina completó este miércoles -al menos en teoría- la encuesta de 2022 para determinar la población del país y otros datos correspondientes, como las condiciones de vida y los insumos demográficos.

Sin embargo, como los equipos que recorren el país habrían dejado varios hogares sin visitar, las autoridades ya anunciaron que habrá medidas para suplir esas falencias.

Según los informes preliminares, entre las 8.00 y las 18.00 horas se contabilizaron unos 15 millones de hogares y más de 45 millones de personas. Más de 600.000 personas participaron en el despliegue casa por casa.

Los nuevos datos serán relevantes para determinar las políticas de Estado de la próxima década. El censo del miércoles debería haberse realizado en 2020, pero se canceló debido a las restricciones de circulación de la COVID-19.

Además, por primera vez estuvo disponible un Censo Digital para las personas que desearan completar el cuestionario en línea, que fue publicado el 16 de marzo.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentaron sorpresivamente el miércoles por la noche en la sede del INDEC para monitorear la situación junto al titular del organismo, Marco Lavagna.

Fue la primera aparición pública de Fernández junto a Guzmán, quien ha sido muy criticado por los kirchneristas de línea dura que verían con buenos ojos un cambio de liderazgo en medio de la creciente inflación.

“El INDEC pudo hacer una foto de la Argentina que nos va a servir mucho para ver cómo encarar el futuro”, destacó Fernández. Agregó que también era la primera vez que se censaba “a las personas que viven en la calle” y también la primera vez que se preguntó a los ciudadanos sobre su identidad de género. “Son pasos enormes que tienen que ver con la evolución de la sociedad”, subrayó Fernández.

Según medios locales, las personas que no contestaran, dieran respuestas falsas o se negaran a participar en el censo, ya sea de forma digital o presencial, serán multadas con entre 5 y 500 dólares al cambio no oficial. Lo mismo se aplica a los comercios que abrieron sus puertas durante un día no laborable, en el que sólo se permitió el funcionamiento de los servicios esenciales. Las tiendas de comestibles habían advertido a sus clientes que se aprovisionaran con antelación. Se permitió a los comercios reabrir después de las 8 pm. Sin embargo, “la intención no es multar a nadie, es un derecho y una obligación civil. Es importante que se haga dentro de la macro que supone el censo para la planificación”, explicó Lavagna.

Agregó que, si bien las visitas a los hogares terminaron a las 18 horas, los equipos que fueron a lugares de difícil acceso aún estaban de regreso. El funcionario también señaló que el operativo de relevamiento de datos se desarrolló con total normalidad “sin mayores contratiempos”.

El INDEC también anunció que quienes no fueron encuestados deberán enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar o llamar al 0800 345 2022 desde el 19 al 22 de mayo.