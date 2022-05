Milei: “No voy a pedir perdón por tener pene”

“No tengo que avergonzarme de ser hombre, blanco, rubio y de ojos celestes”, añadió

El diputado argentino Javier Milei anunció este sábado que, si es elegido presidente el próximo año, una de sus primeras medidas será suprimir el Ministerio de la Mujer (oficialmente conocido como “Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad”).

“En mi gobierno no va a haber marxismo cultural”, subrayó.

“No voy a pedir disculpas por tener pene. No tengo que sentir vergüenza por ser hombre, blanco, rubio y de ojos celestes”, subrayó el extravagante economista durante una aparición en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde presentó su última publicación.

El líder libertario también destacó que la educación pública es un “lavado de cerebro”.

El diputado, que combina el aspecto de una estrella del rock y es muy aclamado entre las nuevas generaciones, insistió en el papel de los jóvenes en los próximos años: “Los jóvenes son rebeldes contra el statu quo. Cuando uno mira las estructuras de todos los grandes partidos, todos tienen algún punto del manifiesto comunista. Lo políticamente correcto en Argentina es el socialismo. Hacen preguntas y se topan con un muro de socialismo. Y la rebelión natural es liberal”, destacó Milei.

En un tono propio de una campaña presidencial que a estas alturas está a más de un año de distancia, subrayó que, si logra pasar a la segunda vuelta en 2023, se convertiría en el próximo presidente del país.

Los asistentes a su conferencia del sábado “podrán decir que estuvieron en la conferencia del futuro presidente de Argentina”, aseguró.

“La batalla cultural es importantísima, pero no hay que descuidar la batalla política. Porque si no, los políticos de mierda, los ladrones, nos van a ganar. Si no nos hubiéramos involucrado, estas basuras nunca hubieran cambiado el mensaje. Sólo han cambiado el discurso porque estamos aquí”, añadió Milei.

Resumió su discurso con su tradicional “¡Viva la Libertad, carajo!”.