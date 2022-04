Presidente argentino se convierte en padre por segunda vez

Francisco Fernández Yáñez nació mediante cesárea y goza de buena salud, según se informó

La Primera Dama de Argentina, Fabiola Yáñez, dio a luz este lunes a su hijo Francisco Fernández Yáñez, el primero de la pareja presidencial. Se informó que el bebé estaba bien después de que se le practicara una cesárea durante el parto en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

La llegada del pequeño, segundo hijo del presidente Alberto Fernández, se produjo a la 1:21 hora local, según informó la Unidad Médica de Casa Rosada.

El presidente Fernández tiene además un hijo de 27 años fruto de su matrimonio con Marcela Lucchetti, de quien se divorció en 2005.

“Nació nuestro hijo, al que esperábamos y amábamos desde el primer día. Nos sentimos felices y afortunados de recibirlo rodeados de cariño en nuestra Argentina”, escribió Fabiola junto a la misma imagen.

“Estamos agradecidos por todos los buenos deseos que nos han enviado durante estos meses, han estado mucho con nosotros. La realidad supera a cualquiera de ellos, vivimos un sueño que hemos anhelado y hoy lo abrazamos con mucho cariño”, agregó la Primera Dama.

“La evolución tanto del bebé como de la madre es satisfactoria. Ambos se encuentran en perfecto estado de salud”, informó la Unidad Médica Presidencial en un comunicado.

La pareja Presidencial permanecerá en el sanatorio a la espera del alta médica tanto de la madre como del bebé, luego de lo cual regresarán a la Residencia Presidencial de Olivos.

Según informes, Fernández también tomará una licencia de paternidad de 3 días.

El otro hijo del presidente nació varón y fue inscripto como Estanislao. Pero desde que la administración actual emitió un decreto que permite los documentos de identidad no binarios, optó por cambiar su nombre y percepción de género, que ahora está marcado con una “X”. Su nuevo nombre legal es Tani Fernandez Luchetti.

“Es bueno entender que un plástico no dice quién eres ni define tu identidad ni nada por el estilo”, dijo Tani, quien celebró la protección legal ahora disponible para personas no binarias, que por definición son las que no se reconocen ni como hombre ni como mujer.

Tani nunca había aceptado públicamente llamarse Estanislao y pidió que identificarse como Dyhzy, el nombre artístico asumido durante las presentaciones como Drag Queen y Cosplayer.