Descubren barco del explorador antártico, Shackleton hundido en 1915, bajo el hielo a 3,008 metros de profundidad

“Estamos abrumados por nuestra buena suerte al haber localizado” Endurance, dijo Mensun Bound, Director de Exploración. Foto: Falklands Maritime Heritage Trust y National Geographic

El Fondo del Patrimonio Histórico de las Islas Falkland confirmó este miércoles que la Expedición Endurance22 ha localizado el naufragio del Endurance, el barco del explorador antártico Sir Ernest Shackleton el cual no se ha visto desde que se hundiera en el mar de Weddell en 1915, aplastado por el hielo.

Cien años tras la muerte de Shackleton, el Endurance fue descubierto a una profundidad de unos 3.008 metros en el mar de Weddell, dentro del área de búsqueda definida por el equipo de la expedición, previo a su partida de Ciudad del Cabo y aproximadamente a cuatro millas al sur de la posición originalmente registrada por el Capitán Worsley.

El equipo trabajó desde el barco de investigación y logística polar sudafricano, S.A. Angulhas II, perteneciente al Departamento de Bosques, Pesca y Medio ambiente, bajo el mando de su capitán Knowledge Bengu y utilizando vehículos híbridos de búsqueda submarina Sabertooth, de la Saab sueca. El naufragio está protegido como Sitio Histórico y Monumento bajo las reglas del Tratado Antártico, para asegurar que mientras el naufragio es relevado y filmado no será tocado ni alterado en forma alguna.

Donald Lamont, secretario del Fondo del Patrimonio Histórico de las Falklands dijo al respecto,.

“Nuestros objetivos para Endurance22 eran localizar, relevar y filmar el naufragio pero también realizar importantes investigaciones científicas y administrar un programa excepcional de extensión educativa. Hoy por supuesto las celebraciones están atemperadas por los acontecimientos mundiales, y todos los participantes de Endurance 22 tienen a los afectados por esa sucesión de acontecimientos horribles, presentes en sus pensamientos y oraciones.

”El centro de atención recae hoy sobre Mensun Bound, el Director de la Exploración, y Nico Vincent, Gerente del Proyecto Submarino. Bajo el destacadísimo liderazgo del Dr. John Shears han encontrado el Endurance. Pero este éxito ha sido el resultado de una impresionante cooperación entre muchas personas tanto a bordo del increíble SA Angulhas II con sus extraordinarios capitán y tripulación, un equipo expedicionario talentoso y comprometido, y muchos de quienes hemos dependido en el Reino Unido, Africa del Sur, Alemania, Francia, Estados Unidos y otros lugares. Los integrantes del Fondo del Patrimonio Marítimo hacemos extensivo a todos ellos nuestro más cálido agradecimiento por este logro histórico“.



"Es por lejos el mejor de los naufragios de un barco en madera que haya visto. Está erguido, orgulloso de sobresalir

del fondo marino, intacto y en un estado brillante de preservación. Hasta se puede leer "Endurance"

en arco sobre la popa. Se trata de un hito en la historia polar", dijo el Director de la Exploración Mensun Bound.









Mensun Bound, Director de la Exploración dijo sobre la expedición: “Estamos abrumados por nuestra buena fortuna en haber localizado y podido capturar imágenes del Endurance. Es por lejos el mejor de los naufragios en madera que haya visto. Está erguido, orgulloso de sobresalir del fondo marino, intacto y en un estado brillante de preservación. Hasta se puede ver ”Endurance“ desplegado en forma de arco, directamente bajo la baranda. Se trata de un hito de la historia polar. Empero no es por el pasado que estamos trayendo la historia de Shackleton y del Endurance a nuevas audiencias y a la próxima generación sobre la cual recaerá la misión esencial de resguardar nuestras regiones polares y nuestro planeta. Esperamos que nuestro descubrimiento involucre a jóvenes y los inspire con el espíritu, coraje y fortaleza de los pioneros que navegaron en el Endurance a Antártica. Rendimos tributo a la pericia de navegabilidad de Frank Worsley, Capitán del Endurance, cuyos detallados registros resultaron invalorables en nuestra búsqueda para localizar el naufragio. Quisiera agradecer a mis colegas del Fondo del Patrimonio Marítimo de las Falklands por hacer posible esta extraordinaria expedición, al igual que a Saab por su tecnología y todo el equipo de dedicados expertos que se han visto involucrados en este descubrimiento monumental”.



Foto: Falklands Maritime Heritage Trust y National Geographic

El líder de la Expedición, Dr. John Shears dijo, “la expedición Endurance 22 ha alcanzado su meta. Con el descubrimiento del Endurance hemos hecho historia polar y completado exitosamente la búsqueda mundial más desafiante de un naufragio. Adicionalmente hemos encarado importante investigación científica en una parte del mundo con impacto directo sobre el clima y medio ambiente globales. Hemos conducido un programa educativo de extensión sin precedentes, con transmisiones en vivo desde abordo, posibilitando que las nuevas generaciones del mundo se involucren con Endurance22, y se sientas inspirados por las increíbles historias de la exploración polar, y lo que los humanos pueden alcanzar y los obstáculos que pueden superar cuando trabajan juntos. Muy pronto hemos de comenzar el retorno a Ciudad del Cabo, luego de una expedición de la cual ha sido mi gran privilegio y honor liderar. El equipo de la Expedición al igual que oficiales y tripulación del S.A. Angulhas II has sido simplemente sobresalientes. Me gustaría decir gracias al Fondo del Patrimonio Histórico de las Falklands y todos nuestros asociados, especialmente en Africa del Sur, quienes han jugado un papel vital en el éxito de la expedición”



Foto: Falklands Maritime Heritage Trust y Nick Birtwistle

Nico Vincent, Gerente del Proyecto Submarino dijo que “este ha sido el más complejo de los proyectos submarinos que se hayan encarado, con varios récords mundiales alcanzados para asegurar la detección certera del Endurance. Tecnologías submarinas de última generación han sido desplegadas para alcanzar este exitoso desenlace y me gustaría agradecer en particular al equipo de trabajos submarino por todo el respaldo ingenieril, tanto a bordo del barco y durante los meses de planificación, diseño y pruebas. Todos demostraron un compromiso inmenso, y resiliencia, en la mejor tradición y estilo de la exploración polar. Saab nos proveyó con el Sabertooth, por tanto también quiero agradecerles, incluso al equipo de 'campeones' a bordo del S.A Angulhas II, y aquellos que se aseguraron que los vehículos completaran sus cometidos tan bien como lo hicieron”.



Foto: Falklands Maritime Heritage Trust y Nick Birtwistle

La Expedición Imperial Trans Antártica

Era la ambición de Sir Ernest Shackleton alcanzar el primer cruce por tierra de Antártica desde el Mar de Weddell via el Polo Sur al Mar de Ross. El equipo de Ross Sea que desembarcara en Hut Point en la isla de Ross tenía la tarea de ir dejando depósitos de provisiones para el equipo de Shackleton que iba a hacer el cruce, y logró el objetivo, pero al costo de tres vidas. En el Mar de Weddell el Endurance nunca alcanzó tierra y quedó entrampado en una espesa capa de hielo y los 28 hombres a bordo eventualmente no tuvieron otra opción que abandonar el barco. Luego de meses en campamentos precarios en hielos flotantes que derivaban hacia el norte, el equipo apeló a los botes salvavidas para alcanzar la inhóspita e inhabitada isla Elefante. Shackleton y cinco más realizaron entonces la extraordinaria proeza de remar por 1,300 kilómetros en el bote salvavidas descubierto James Caird hasta alcanzar Georgia del Sur. Shackleton y dos hombres entonces cruzaron la montañosa isla hasta la estación ballenera de Stromness. Desde ahí, Shackleton pudo eventualmente montar el rescate de sus hombres que esperaban en la isla Elefante y retornarlos a casa sin pérdida alguna de vidas..

Investigación Científica



Bajo el liderazgo del Dr. Lasse Rabenstein, el científico jefe de Endurance22, un equipo de científicos de primera línea a nivel mundial pertenecientes a instituciones de investigación y educativas, con gran éxito condujeron cientos de horas de estudios relacionados con el cambio climático durante la duración de la expedición. Representantes del Servicio Climático de Africa del Sur, de la firma alemana Drift & Noise, del Instituto Alfred-Wegener de Alemania, de la Agencia Espacial Alemana (DLR), de la Universidad Aalto en Finlandia y de la Universidad Stellenbosch de Africa del Sur investigaron las derivas de hielo, condiciones climáticas en el Mar de Weddell, estudios sobre el espesor del hielo marino a la vez que pudieron realizar un mapeo del hielo marino desde el espacio. Combinados estos importantes estudios nos ayudarán a comprender materialmente esta remota región y como ejerce influencia sobre nuestro cambio climático.

Programa de educación de Endurance22



Desde que se concibió la expedición, la extensión educativa fue un objetivo principal. La asociación de FMTH con Reach the World, una organización educativa en los Estados Unido y la Royal Geographical Society (con IBG) exitosamente se conectaron con miles de niños durante la expedición mediante el sistema de entrevistas en stream en vivo, al igual que material producido específico para uso en clases.

Cobertura de la Expedición y documental exclusivo



La plataforma de contenido History Hit, co fundada por el historiador Dan Snow, y la red Little Dot, agencia de medios ganadora de premios por contenidos digitales, al igual que la empresa de producción Consequential han ofrecido un abanico de contenidos cubriendo el montaje de la expedición, viaje e investigación y ahora el descubrimiento en sí, así como la historia, ciencias y otros temas conectados a lo más amplio de la misión. Contenidos de corto alcance continúan a ser distribuidos a millones de subscriptores incluyendo contenidos de último momento en TikTok. El equipo también ha estado filmando un documental de observación de larga extensión, con la cronología, paso por paso, de la expedición la cual fuera comisionada por National Geographic y será presentada más tarde en el año.

Prevista como premiere en el otoño del hemisferio norte y como parte de la serie Explorer de National Geographic, el documental será puesto al aire por National Geographic en 172 países y 43 idiomas previo a ir a Disney+. La narración Exclusive sobre el Endurance será distribuida mediante las plataformas digitales y sociales de National Geographic, incluyendo la revista de National Geographic y el podcast ganador de varios premios, Overheard at National Geographic. Una historia en profundidad sobre el descubrimiento del Endurance, incluyendo su relevancia histórica ya está a disposición en natgeo.com.