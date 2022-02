Muere en la cárcel líder opositor nicaragüense Hugo Torres

Torres una vez arriesgó su vida por el hombre que finalmente lo hizo encarcelar.

El exlíder guerrillero nicaragüense Hugo Torres Jiménez -quien una vez arriesgó su vida para defender al actual presidente Daniel Ortega- murió este sábado en la cárcel donde fue internado por la administración de ese mismo hombre.

“Comunicamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amado padre”, dijeron sus hijos en una nota difundida por el grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB).

Torres, de 73 años, había estado bajo arresto desde el 13 de junio de 2021 en la prisión El Chipote junto con otros 46 líderes de la oposición que Ortega necesitaba fuera de su camino para asegurarse de que sería reelegido el 7 de noviembre. Ortega había afirmado que todos eran conspiradores respaldados por Washington y consideró a cada uno de ellos como un criminal.

“Por voluntad expresa de nuestro padre, no se realizarán honores funerarios ni ceremonias públicas”, dijo la familia. Torres había sido hospitalizado en diciembre debido al deterioro de su salud.

Torres luchó junto a Ortega durante la revolución de 1979 en Nicaragua contra la dictadura de Somoza. Se ha convertido en el primer líder de la oposición en morir y aún se desconoce si su salud empeoró debido a las condiciones de su encarcelamiento.

Torres estuvo entre los líderes sandinistas que rompieron con Ortega hace más de 20 años para fundar el Movimiento de Renovación Sandinista.

“Esta entrevista puede ser la última que dé”, dijo Torres. “Estoy aquí, esperando que vengan por mí”, señaló Torres a The Associated Press el 13 de junio del año pasado, luego de ver drones volando alrededor de su casa. “Ya no son solo los candidatos potenciales, son los líderes políticos”, dijo Torres sobre los arrestados. “Esto no es una transición a la dictadura, es una dictadura en todos los sentidos”.

Torres había rescatado a Ortega de la cárcel en 1974 tras un raid en la casa de un aliado cercano del entonces dictador Anastasio Somoza. Ortega había sido encarcelado por un robo fallido a un banco en Managua años atrás.

En un video horas antes de su arresto en junio, Torres dijo: “Hace 46 años arriesgué mi vida para sacar de prisión a Daniel Ortega y otros compañeros presos políticos”.

“Tengo 73 años y nunca pensé que a estas alturas de mi vida iba a estar luchando contra otra dictadura, ahora más brutal, más inescrupulosa, más irracional y más autocrática que la dictadura de Somoza”, había dicho Torres.

Los familiares de los activistas de la oposición encarcelados han dicho que los presos han sido sometidos a aislamiento, interrogatorios constantes y alimentación insuficiente, lo que ha afectado su salud. Las familias también describieron condiciones de detención inhumanas.

Miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad de Nicaragua reprimieron violentamente las protestas antigubernamentales en 2018.