Día de la Liberación de Falklands: estiman 900 personas asistirán al servicio religioso en Inglaterra

La Capilla Memorial de las Islas Falkland, en el Colegio Pangbourne, Berkshire, Inglaterra

Sukey Camero OBE encantada con la respuesta de las empresas que operan en las Falklands .

El año pasado se lanzó un llamado público por fondos para el servicio religioso a cumplirse en la Capilla Memorial de las Islas Falkland, en Inglaterra, con motivo del 40 aniversario del conflicto de las Falklands. La Capilla Memorial está ubicada en el afamado Colegio Pangbourne, Berkshire.

El pasado 2 de febrero los responsables por el funcionamiento y mantenimiento de la Capilla hicieron público su reconocimiento a todas la empresas que tan generosamente contribuyeron al llamado, para financiar el servicio que se cumplirá el próximo domingo 12 de junio, dos días previo al 14 de junio, rendición de las fuerzas invasoras argentinas y que para las Falklands es el Día de la Liberación.

La Secretaria del comité de recaudación para el llamado, Sukey Cameron, OBE, hablando con el Penguin News dijo que “en nombre de los depositarios de la Capilla, me dirigí a varias empresas que operan en las Falklands, y en verdad quedé encantada con la respuesta tan positiva que recibí de ellas” Agregó, “ahora estamos en condiciones de financiar los costos sustanciales necesarios para el servicio aniversario de este año”.

“En este año del 40 Aniversario estamos esperando que asistan unas 900 personas; se trata fundamentalmente de veteranos de guerra, sus seres queridos y familias, y es prioridad para los depositarios de la Capilla que nadie que quiera participar quede fuera.

Junto a la donación anual del gobierno de las Islas Falkland, los fondos recolectados ayudarán a solventar las instalaciones adicionales requeridas para poder acomodar a todos,” dijo Sukey Cameron, la ex directora de la Oficina del gobierno de las Islas Falkland en Londres.

Una placa homenaje ubicada en el recientemente dedicado Jardín Memorial de la Capilla, reconoce la ayuda brindada a las fuerzas de Su Majestad en 1982 por la población de las Falklands, al igual que por su continuo apoyo a los veteranos, sus familias y a la propia Capilla Memorial.

Los depositarios de la Capilla hicieron público su agradecimiento a las siguientes empresas, Argos Group Ltd., BAM Nuttall Ltd., Beauchene Ltd., Consolidated Fisheries Ltd., Fortuna Ltd., Mitie Group PLC., RSK, Falklands Ltd., Stanley Services Ltd., Sulivan Shipping Ltd., y Trant Engineering Ltd.