Paraguay exigirá vacuna contra la fiebre amarilla cuando los viajes incluyan zonas de riesgo

La medida entra en vigor el lunes 14 de febrero

En momentos en que las controversias sobre los mandatos de vacunación contra el COVID-19 siguen aumentando en todo el mundo, las autoridades de Paraguay anunciaron este viernes que se requerirá prueba de inmunización contra la fiebre amarilla a quienes lleguen de Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela o partan hacia esos destinos.

“Sin el certificado de vacunación, los nacionales y extranjeros residentes no podrán viajar a estos destinos y los extranjeros no residentes de estas zonas de riesgo no podrán ingresar al territorio nacional”, señaló la Dirección General de Migraciones en un comunicado.

La decisión proviene del Ministerio de Salud y entrará en vigor el 14 de febrero en todos los puestos de control migratorio a nivel nacional.

El requisito se aplica a todas las personas de 1 a 59 años que provengan o se dirijan a estos países, actualmente considerados como zonas de riesgo. Sin embargo, la lista de naciones y territorios podrá ampliarse a criterio del Ministerio de Salud, se informó.

Quienes no tengan el carné de vacunación deberán pasar controles sanitarios durante 10 días desde su ingreso, mientras que los viajeros salientes tendrán prohibido abandonar el país si no cuentan con el Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla.

“Toda persona extranjera, no residente en Paraguay, proveniente de una zona de riesgo, debe presentar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar a Paraguay”, prosigue el comunicado de las autoridades.

Quienes no puedan vacunarse por problemas de salud, deberán acreditar su estado a través de una nota firmada por un profesional médico inscrito en el Ministerio de Salud o por la autoridad sanitaria del país de origen y cumplir con el control sanitario durante 10 días.

A los viajeros aéreos que hagan escala en alguna de las zonas de riesgo no se les exigirá el certificado, disponible en Paraguay en cualquier hospital regional. No se requiere visa para obtenerlo y es válido de por vida, explicaron las autoridades paraguayas.

La vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje. Consiste en una única dosis, su validez no caduca y no requiere inyecciones de refuerzo.