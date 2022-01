Incendios consecutivos golpean localidad chilena de Iquique

No hubo víctimas mortales pero el primer incendio sí dejó unas 15 personas heridas

Un incendio en Iquique, en la región de Tarapacá, dejó a unos 400 chilenos sin hogar, incluidos 15 heridos el lunes, pero no se reportaron víctimas mortales. Cuando las cosas parecían volver a la normalidad, un segundo incendio no muy lejos del anterior se sumó a la pesadilla de los lugareños.

Un incendio en el campamento Laguna Verde en Iquique terminó afectando al menos a 400 personas y dejó unas 100 viviendas dañadas, informaron medios locales. Al menos 15 personas resultaron heridas, al igual que cinco bomberos. Sin embargo, no se han reportado muertes.

Posteriormente, las autoridades declararon una segunda alarma de incendio no muy lejos de allí. El Ministerio de Obras Públicas, las Fuerzas Armadas y empresas privadas fueron convocadas para asistir a los damnificados y sofocar las llamas.

También se activó una red de protección social junto con el Registro Civil para que las víctimas que perdieron sus pertenencias puedan recibirlas y también obtener alimentos y suministros.

A través de su cuenta de Twitter, el Ayuntamiento hizo un llamado a “despejar las vías, alejarse de la zona y permitir que los equipos de emergencia trabajen en óptimas condiciones”.

Según el Cuerpo de Bomberos, el segundo encendido se originó en un inmueble del sector de las calles Valle Central con Playa Blanca, a solo dos cuadras del incendio del lunes. Varios cuerpos de bomberos y policías acudieron al lugar.

Las autoridades locales también advirtieron a los vecinos tomar precauciones ya que “se mantiene el procedimiento de emergencia de Bomberos por incendio estructural en Valle Central y Playa Blanca en Iquique por incendio en casas de material liviano, lugar muy cercano al incendio que consumió casi 100 hogares.”

Aún no se ha emitido un informe detallado sobre cuántos edificios se vieron afectados por el segundo siniestro, pero se estimó que no pasaba de cuatro viviendas. Aún no se ha determinado el número de personas afectadas, pero las autoridades acordaron que no hubo muertos ni heridos.