Macri acusado de espionaje contra familiares del ARA San Juan

Macri estaba en Chile para reunirse con Piñera al escuchar la noticia

El expresidente argentino Mauricio Macri ha sido acusado de espionaje contra los familiares del condenado submarino ARA San Juan. Al decidir la medida, el juez federal Martín Bava dictaminó el miércoles que se le prohíbe al exjefe de Estado salir del país.

El ARA San Juan se hundió en medio del Océano Atlántico en 2017, matando a los 44 miembros de la tripulación a bordo.

En su fallo, Bava argumentó que, tras analizar las pruebas e interrogarlo, el imputado “aparentemente” es “penalmente responsable del delito de haber ordenado acciones de inteligencia prohibidas” contra familiares de las víctimas del accidente.

Macri fue informado de la decisión del magistrado durante un viaje a Chile. Afirmó que se trata de “una persecución política que acaba en esto, que ya todos sabíamos” y que “es más incómodo para el Poder Judicial argentino tener jueces como el juez Bava”, prohibió a Macri salir del país, aunque no ordenó su arresto preventivo y fijó una fianza de AR $ 100 millones (alrededor de US $ 500.000 al tipo de cambio no oficial).

La medida entrará en vigencia una vez que Macri regrese de Chile.

El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Pero los familiares de estas víctimas no fueron los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero El Repunte, que se hundió en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque Rigel, que zarpó el 5 de junio de 2018 desde el puerto de Mar del Plata y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de una tormenta, con nueve vidas perdidas.

Macri también está bajo investigación por presuntamente enviar municiones a las fuerzas armadas de Bolivia durante el levantamiento que resultó en la renuncia de Evo Morales y el acceso al poder de Jeanine Áñez.

Mientras estuvo en Santiago, Macri se reunió este miércoles con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El exjefe de Estado argentino compareció en La Moneda en su calidad de presidente de la Fundación FIFA. “Chile es probablemente el único país que se puede definir como el Primer Mundo de América Latina”, dijo Macri, quien nunca pudo entender por qué fue expulsado de la Casa Rosada mediante el voto popular en la primera vuelta de 2019.

Incapaz de disimular su apoyo al ultraconservador José Antonio Kast contra el izquierdista Gabriel Boric en la próxima segunda vuelta presidencial de Chile, el 19 de diciembre, Macri dijo:

“No lo conozco, pero intuyo que intentará gobernar por el mismo camino como el actual gobierno”.