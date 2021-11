Heredero político de Pinochet no es favorito para segunda vuelta presidencial en Chile

El candidato presidencial chileno Gabriel Boric de la coalición izquierdista formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, fácilmente vencería a su oponente de extrema derecha José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre por el 53,9% de los votos contra el 31,2%, según una encuesta de Pulso Ciudadano publicada este domingo.

El estudio contradice todas las predicciones conocidas hasta ahora que anticipan una decisión ajustada entre ambos contendientes. Kast había vencido a Boric por 27,9% contra el 25,8% en la primera ronda del 21 de noviembre.

Kast cuenta con el apoyo de Vamos -Renovación Nacional-, Unión Demócrata Independiente, Evópoli, Partido Regionalista Independiente- e incluso la reciente incorporación a sus filas de la pediatra Paula Daza, actual subsecretaria de salud, quien es considerada por algunos como una buena adición mientras que otros la ven como el último clavo en el ataúd de Kast, ya que su imagen va asociada a múltiples confinamientos y restricciones, además del desastre económico para un gran número de familias.

Por otro lado, Boric está respaldado por los socialistas, el PPD, los socialdemócratas y los demócratas cristianos.

Las declaraciones abiertas de Kast a favor del ex dictador Augusto Pinochet parecen hacer más creíbles las encuestas del domingo.

La líder demócrata cristiana Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei-Montalva (1964-1970) y hermana del también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), instó a sus compañeros “en este dilema” a no pasar a la historia “como el partido que facilitó, por omisión, la llegada a la presidencia de la República del ultraderechista” Kast. Insistió en que no hay lugar para las medias tintas “cuando se cuestiona el respeto irrestricto de los derechos humanos y el valor de la democracia en todas sus dimensiones”.

“Mi padre dijo que el destino del humanismo está indisolublemente ligado al destino de la democracia. Esta declaración tiene plena vigencia hoy. Y es un tema en el que creo firmemente”, dijo Carmen Frei.

“En nombre de todos los que dieron la vida para darnos la democracia que tenemos, por respeto a ustedes y a la dignidad de tantas personas que esperan un país mejor, lo digo y lo repito: no podemos permitir que Chile recaiga en el autoritarismo” con “el triunfo de los herederos políticos de Pinochet”, prosiguió.

”Cada uno de nosotros debe responsabilizarse de ello de cara a la historia”, agregó la exsenadora al respaldar la candidatura de Boric, quien también fue apoyado por muchos actores de televisión a nivel nacional el domingo.